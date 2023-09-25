東洋國內外市場銷售動能延續 明年營收、毛利率續拚成長

東洋 (4105-TW) 今 (25) 日召開法說，展望後市，總經理侯靜蘭看好，國內市場陸續引進新產品上市、外銷市場則在微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 美國銷售增加，整體成長動能將延續至明年。法人估，明年營收有望維持 10% 成長、毛利率 60% 將為低標。

東洋旗下微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 今年初在美展開銷售，由於是美國第二款上市的學名藥，該產品在美國銷售進展順利，業績表現不俗，預期明年業績有望挑戰新高。

財務長張國江補充，Lipo-AB 營收認列是採分潤方式，今年上半年尚未有分潤收入，正在與合作夥伴比對銷售數據，除了有助營收成長外，也將優化整體毛利率表現。

Lipo-AB 其他海外市場進度部分，侯靜蘭說，歐洲市場合約已在 1-2 個月前完成簽約，後續會展開臨床試驗，若一切順利，Lipo-AB 最快 2025 年在歐洲上市，另外期望今年底前可以確定紐澳與南美市場。

國內市場方面，侯靜蘭表示，流感疫苗公費市場雖然因為今年競爭者增加，數量較為減少，不過 65 歲以上中高齡施打的含佐劑流感疫苗今年展開銷售，也為營運添新動能。東洋表示，9 月份將會有來自自費流感疫苗營收、10 月則會認列公費流感疫苗營收。

重症醫療事業中，除了既有麻醉藥產品有望取得全身麻醉新適應症藥證外，預計三年內還會有 3 個抗生素品項上市；肺癌則規劃兩年內有新產品推出。

整體來看，法人認為，東洋在國內外業務成長強勁、產品組合優化下，第四季毛利率將優於過去兩年，今年國內外業務成長動能將延續至明年，明年全年營收有望維持 10% 成長，且毛利率 60% 將成為低標。