東洋捐佐劑流感疫苗啟動開打 與桃市府攜手護銀髮志工健康

台灣東洋 (4105-TW) 以善盡企業社會責任及回饋地方為出發點，今 (26) 日捐贈桃園市政府共 500 劑的佐劑流感疫苗，盼與市府攜手照顧防疫志工的健康也齊力打造幸福城市。桃園市政府除藉記者會表達感謝外，也率先全台啟動接種服務，讓銀髮防疫志工提早獲得對抗流感的保護力。

為感謝台灣東洋捐贈 500 劑佐劑流感疫苗守護長者志工，桃園市政府今日舉行「流感疫苗打起來 幸福桃園先 + 1」的流感衛教暨感謝捐贈記者會，除提醒公費流感疫苗將於 10 月 2 日正式開打，也同步安排 65 歲長者志工接種佐劑流感疫苗，讓衛生、環保、防疫志工減少感染風險。

桃園市長張善政受訪表示，流感疫苗已開始有全年化趨勢，希望桃園長輩都能重視健康、儘早接種流感疫苗。張善政也說，桃園市府非常感謝台灣東洋與市府一起重視長輩健康，這次特別捐贈 500 劑、每劑市價新台幣 2000 元的佐劑流感疫苗給桃園市府，相信一定能照顧到桃園市銀髮志工的健康。

台灣東洋董事長林全表示，台灣東洋於 1968 年桃園中壢工業區設置符合國際規範的製藥廠，並隨城市發展往前邁進，一路來重視企業社會責任與公益回饋，連三年都有流感疫苗的公益捐助，就是希望成為社會值得信賴的公衛的夥伴。

林全表示，這次能捐贈佐劑流感疫苗給桃園市府，除展現企業社會責任也是回饋鄉親的緣分。他進一步指出，國際對 65 歲以上成人已有分齡接種疫苗的觀念，為此，台灣東洋提供適用 65 歲以上成人的佐劑流感疫苗給桃園市府公益使用，就是希望長輩樂在志工也樂在桃園。

出席記者會的林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，因新冠疫情期間的防疫措施，讓本土傳染病不易傳播，但隨生活恢復常態就出現免疫負債問題。尤其 65 歲長輩開始有免疫退化，一旦感染就容易引發重症。

邱政洵提到，根據相關研究指出，如果 65 歲以上長輩接種佐劑流感疫苗，不僅可以增加免疫活化、讓抗體生成有更好的反應，疫苗保護力最長還可達一年，且英、美、澳等先進國家都建議 65 歲以上長者應優先使用佐劑流感疫苗。邱政洵提醒民眾要留意流感症狀、落實感染管制措施，也記得要諮詢醫師後接種流感疫苗。