東洋捐細胞流感疫苗 與國合會齊護外交替代役健康

台灣東洋 (4105-TW) 推動捐助細胞流感疫苗的 ESG 健康公益計畫已邁入第三年，今 (13) 日宣布與積極推動海外健康醫療等服務的財團法人國際合作發展基金會 (國合會) 合作，由台灣東洋捐贈細胞流感疫苗，期以精準防護力保護即將赴海外服勤的外交替代役與志工團等人員健康。

國合會自 1996 年成立以來，積極整合知識、技術、資金與人才並投入國際事務，不僅是政府第二軌外交的重要渠道，更吸引許多胸懷世界的青年投入「外交替代役」之列，如疾管署副署長羅一鈞就是首屆「外交替代役」成員，今年「外交替代役」更邁向第二十三屆的里程碑。

國合會秘書長李朝成大使表示，國合會為我國專業援外機構，為照顧國內外人員健康，駐外專業技術人員赴任前，國合會除會安排詳細的健康檢查，為保護其不受駐在國特殊疫情及流行病影響，也須完成世界衛生組織 (WHO) 針對派遣國家強制規範的必須性疫苗接種，國合會期望在與台灣東洋攜手合作下，讓國合會人員執行各項援助工作時，能夠不畏流感病毒威脅、專注竭力於援外工作。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，外交替代役與海外服務志工團的足跡遍亞太、非洲、加勒比海及中南美等國家，並提供公衛醫療、農林漁牧、資通訊等多項服務，充分看見青年充滿熱情與專業的行動力量，這與台灣東洋希望為全球醫病提供多元解決方案的熱情與專業相同。因此，希望藉捐贈細胞流感疫苗來保護國合會的援外力量，期許在不同維度上，實踐照顧更多人健康的利他使命。

侯靜蘭指出，細胞培養疫苗製程是目前全球疫苗發展趨勢，包含英美等先進國家都優先推薦接種，而台灣東洋作為提升國人健康的指標藥廠之一，除代理先進製程的細胞流感疫苗提升國人防護力外，也注意到各國開始建議 65 歲以上成人施打專屬疫苗的分齡接種趨勢，所以順利將專屬 65 歲以上成人的佐劑流感疫苗引進國內並於 9 月中旬正式上市。

有鑑於近期流感疫情升溫，侯靜蘭除了提醒國人注意防疫措施外，也建議在諮詢醫師意見後可選擇適合自己需求的流感疫苗，及早接種及早完備保護力，希望與政府及民眾一起維持健康生活。