唐獎生技論壇暢談mRNA藥物發展關鍵 東洋總座分享三關鍵

有東方諾貝爾獎美譽的唐獎，日前舉行唐獎台灣生技論壇，產官學研代表聚集暢談 mRNA 藥物發展趨勢。中研院已組成團隊鎖定具有潛力的主題，且打造 GMP 先導測試廠房提供新技術測試，更邀請唐獎得主德魯 · 魏斯曼 (Drew Weissman) 擔任 mRNA 藥物研發顧問；台灣東洋 (4105-TW) 總經理侯靜蘭也分享三項關鍵。

成功開發對抗新冠病毒 mRNA 疫苗的三位科學家、唐獎第五屆生技醫藥獎得主卡塔林 · 卡里科 (Katalin Karikó)、德魯 · 魏斯曼 (Drew Weissman) 和彼得 · 庫利斯 (Pieter Cullis) 在論壇中分享 mRNA 技術發展現況與未來趨勢。

台灣東洋在臉書中提到，侯靜蘭認為 mRNA 藥物發展有三大關鍵，包括有迫切醫療需求的適應症、建立策略夥伴以及政府支持，相信台灣生技公司能有更多資源研發出突破性療法，並在國際上發光發熱。

侯靜蘭加入東洋前，曾在跨國藥廠工作並具有許多新藥與上市的豐富經驗，她表示，新藥研發過程不只耗時，更需要多方合作與資源，此外，還需要建立策略性夥伴關係，尤其現在的競爭環境中講求快速上市，因此在多方策略合作下得以產生綜效。

侯靜蘭強調，如果能有效整合產、官、學的資源，相信台灣生技公司一定能投入很多資源與力氣研發出突破性療法，並讓更多讓病人看見生命的曙光，也讓台灣的生技領域真正地揚威國際。

魏斯曼表示，mRNA-LNP 疫苗平台發展多年，原本是用在研發 HIV 及流感病毒，因為新冠肺炎才在短時間內被實際應用並發揮驚人成效。不過 mRNA 疫苗目前仍在發展的初期，能否取代所有的疫苗，需抱持懷疑的態度。

另外，許多疾病包括瘧疾、肺結核、過敏等自體免疫疾病及遺傳性疾病的療法，目前都在研發中，因此 RNA-LNP 技術確實前景可期。