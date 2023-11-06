〈台股盤後〉電金強攻 再漲141點收16649點 半年線得而復失

台北股市今 (6) 日由台積電 (2330-TW) 及 AI 族群領軍上漲，終場上漲 141.71 點，收 16649.36 點，半年線得而復失，市場成交值擴增至 2706.64 億元，市場專家認為，指數上漲空間有限，IC 設計等電子股將成本波段主流。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，雖然 AI 伺服器族群個股反彈，加上權值股助攻，大盤已連四個交易日大漲，不過，指數再大幅上漲空間已不大，未來可能引導出中小型個股輪動、如 IC 設計股接棒演出，可留意近期陸續出爐的個股季報表現及最新的 10 月營收狀況。

台股集中市場今日開在 16572.56 點，最高 16720.56 點，最低 16572.56 點。

權值股台積電走勢強勁，終場以 550 元作收，上漲 1 元。大立光 (3008-TW) 漲 35 元或 1.67%，收 2135 元，成交量放大到 850 張。

IC 設計族群以聯發科 (2454-TW) 表現最爲強勢，收 882 元，上漲 12 元或 1.38%。

AI 伺服器概念以緯穎 (6669-TW) 表現最強勢，除技嘉 (2376-TW) 外，光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 都收紅， PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 以上漲 8.5 元作收。

PCB 族群定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW) 、高技 (5439-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 股價也同步走揚。

ABF 類股欣興 (3037-TW)，南電 (8046-TW) 收漲、景碩 (3189-TW) 收黑。

航運股的華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 都收漲。