〈紐約匯市〉美10月就業明顯降溫 DXY下探六周低點 單周表現7月來最糟

美國公布上月非農新增就業遜於預期，失業率降至兩年低點，反映勞動力市場明顯降溫，對聯準會 (Fed) 在 12 月再次維持利率不變的預期進一步升高，周五 (3 日) 拖累美元指數重貶至六周低點，單周表現為 7 月以來最糟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1%，至 105.07，為 9 月 20 日以來最低，本周貶 1.4%，單日和單周貶幅均創 7 月以來最大。

數據顯示，美國 10 月非農新增就業 15 萬人，9 月數據則從原先的 33.6 萬下修至 29.7 萬，失業率也升高至 3.9%，創近兩年新高。

Lazard 首席市場策略師 Ronald Temple 認為從他的角度來看，Fed 升息周期已經結束，這再次印證了 Fed 不應再次升息的看法。「與市場預期的 18 萬相比，這仍然是一個強勁的數字，但更符合美國經濟對於就業成長和穩定失業率的需要，這是一份『金髮姑娘』(Goldilocks) 的數據。對經濟來說是理想的。」

另一份數據也描繪出經濟放緩的景況。供應商管理協會 (ISM) 公布，美國 10 月非製造業指數連續兩個月放緩，從 9 月的 53.6 下滑至 51.8，創下五個月新低。自 8 月升至六個月高點以來，服務業指數持續滑落。

日元兌美元升至兩周高點，截稿前上漲 0.7%，至 149.34 日元兌 1 美元，幾乎收復周二 (31 日) 貶幅，本周上漲 0.2%，創 7 月底以來最大單周升幅。

日本銀行 (央行) 周二宣布微調殖利率曲線控制政策(YCC)，但調整幅度不如市場預期，使日元重貶至一年低點，跌破 151 大關。

美元貶值下，其他主要貨幣強勢彈升，歐元勁揚逾 1% 至 1.0730 美元，周線升 1.6%，單周升幅為四個月來最大。英鎊猛升 1.4% 至 1.2376 美元，單日表現為 1 月來最佳，帶動周線升逾 2%。

美元下滑反映美債殖利率的跌勢。10 年期美債殖利率周五一度跌破 4.5%，跌幅超過 30 個基點，為 2020 年 3 月來最大，本周的跌勢主要和美國財政部宣布長債發行量小於預期，以及 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三發言未如市場預期鷹派有關。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，在非農和 ISM 服務業指數公布後，市場目前認為 12 月升息的可能性不到 5%，較周四晚間的接近 20% 大幅下滑。

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