「老債王」葛洛斯欽點 多支區域性銀行股大漲

在「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 表明,投資美國幾家區域性銀行的危險已經過去後,周四 (2 日) 他點名的銀行股均受益大漲。

葛洛斯昔日共同創建了全球固收巨頭 PIMCO,並且被稱為「債券之王」,他在 X 平台上表示,「地區銀行落下的刀已經觸底」,他正在購買 Truist Financial(TFC-US)、Citizens Financial Group(CFG-US)、KeyCorp(KEY-US) 和 First Horizo​​n(FHN-US) 的股票。

他點名的每家公司股價,周四均上漲 6% 或更多,超過了標普 500 銀行指數 3.5% 的漲幅。其中,TFC 漲近 5%,至 29.88 美元;CFG 漲逾 7%,至 24.80 美元;KEY 漲 8%,至 10.97 美元;FHN 漲 6.2%,至 11.45 美元。

地區銀行一直承受著美國公債大幅拋售的壓力,殖利率被推升至接近 16 年高點,並抑制了抵押貸款和其他形式消費信貸的需求。基準 10 年期美國公債價格周四上漲,殖利率跌至三周低點,此前美國公債發行量低於預期,且聯準會發出升息周期結束的信號。

葛羅斯之前多次就地區銀行發言,在 10 月 23 日他寫道,正在「再次認真考慮地區銀行」,但警告說「如果太早這樣做會帶來傷害」。 他於 10 月 30 日跟進表示,一些股票提供了「非凡的長期價值」。

除了區域性銀行股,葛羅斯指出,他預計未來六個月美債殖利率曲線將結束倒掛,使 2 年期國債比 10 年期國債更具吸引力。