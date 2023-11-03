「老債王」葛洛斯欽點 多支區域性銀行股大漲

在「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 表明，投資美國幾家區域性銀行的危險已經過去後，周四 (2 日) 他點名的銀行股均受益大漲。

葛洛斯昔日共同創建了全球固收巨頭 PIMCO，並且被稱為「債券之王」，他在 X 平台上表示，「地區銀行落下的刀已經觸底」，他正在購買 Truist Financial(TFC-US)、Citizens Financial Group(CFG-US)、KeyCorp(KEY-US) 和 First Horizo​​n(FHN-US) 的股票。

他點名的每家公司股價，周四均上漲 6% 或更多，超過了標普 500 銀行指數 3.5% 的漲幅。其中，TFC 漲近 5%，至 29.88 美元；CFG 漲逾 7%，至 24.80 美元；KEY 漲 8%，至 10.97 美元；FHN 漲 6.2%，至 11.45 美元。

地區銀行一直承受著美國公債大幅拋售的壓力，殖利率被推升至接近 16 年高點，並抑制了抵押貸款和其他形式消費信貸的需求。基準 10 年期美國公債價格周四上漲，殖利率跌至三周低點，此前美國公債發行量低於預期，且聯準會發出升息周期結束的信號。

葛羅斯之前多次就地區銀行發言，在 10 月 23 日他寫道，正在「再次認真考慮地區銀行」，但警告說「如果太早這樣做會帶來傷害」。 他於 10 月 30 日跟進表示，一些股票提供了「非凡的長期價值」。

除了區域性銀行股，葛羅斯指出，他預計未來六個月美債殖利率曲線將結束倒掛，使 2 年期國債比 10 年期國債更具吸引力。