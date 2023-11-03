中國電動車新創公司蔚來汽車打算裁員10%

中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 周五 (3 日) 表示，該公司計劃本月裁員 10% 以提高效率並降低成本，以應對日益激烈的競爭。

由於消費者青睞更經濟的插電式混合動力車，中國對電動車的需求減弱，今年前 9 月電動車銷量成長 84.5%，幫助理想汽車 (LI-US) 和比亞迪等汽車製造商贏得了市占率。

蔚來汽車發表聲明表示，已告訴員工裁員工作將於 11 月完成。

該公司發送電子郵件給員工指出：「我們的整體業績與預期之間仍然存在差距。」並補充說需要提高效率並確保充足的資源，「面對激烈的競爭，這是一個艱難但必要的決定。」

美國汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 今年年初發起的價格戰，拖累了純電動車製造商的獲利能力。這些製造商擴大削減成本和建立合作夥伴關係的力道，以在日益激烈的競爭中生存下來。

蔚來汽車銷量從上半年的下滑中反彈，今年前 9 個月交車 10 萬 9993 輛電動車，年成長 33.4%，超過中國電動車產業整體 18.1% 的成長率。

除了裁員之外，蔚來也表示，將延後或削減 3 年內對財務表現無貢獻的長期專案投資。

《路透》上月報導，蔚來汽車透過自營店在中國和歐洲銷售汽車。該公司正考慮在歐洲建立經銷商網絡，以加快銷售成長，以緩解現金壓力。