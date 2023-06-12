蔚來宣布全系車型降價人民幣3萬元 取消終身免費換電政策

中國電動車製造商蔚來 (09866-HK) 周一（12 日）宣布，調整全系新車價格與首任車主用車權益，宣告全系車型降價人民幣（下同）3 萬元，並取消終身免費換電政策。

據《第一財經》報導，蔚來表示，新購車用戶首任車主用車權益調整為：整車六年或 15 萬公里質保（品質保證），其中三電系統可享 10 年不限里程質保；六年免費車聯網；終身免費道路救援。

蔚來並表示，周一起不再將免費換電列為標準用車權益，新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費補能，蔚來此後將推出靈活的加電補能套餐。

蔚來說，已經提車的用戶，首任車主用車權益保持不變。用戶在購買蔚來新車時，可選擇將原車的用車權益轉移到新車，或選擇放棄其用車權益，從而抵扣 3 萬～5 萬元購車款。

據《界面新聞》報導，蔚來現有用戶超過 33 萬人，蔚來將為此項政策付出超過人民幣百億元的補貼。

對此蔚來創始人李斌說：「這次調整內部討論了很久，也聽取了部分用戶的意見和建議。要考慮的方方面面實在是太多了，到今天凌晨 3 點還在反覆推敲。現在是最合適的發布時機，肯定還有考慮不周的地方，沒法做到每個人都滿意。」

值得注意的是，蔚來此次公布降價和權益調整政策，距離其發布上季財報的時間不到三天。財報數據顯示，蔚來第 1 季營收為 106.77 億元，較一年前成長 7.7%，淨虧損 47.40 億元，較去年同期激增 165.9%。

上季蔚來交付 3.1 萬輛新車，還能保持平均月銷萬輛成績。但蔚來到 4、5 月時，已經連續兩個月交車量下滑到 6,000 餘輛。該車廠降價讓利後，投資人可能會關注此舉能否換回銷量長期成長。