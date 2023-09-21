蔚來手機正式亮相！李斌：不是遙遙領先 但很好用

蔚來 (09866-HK) 手機 NIO Phone 正式亮相，售價人民幣（下同）6,499 元起，蔚來創辦人李斌周四（20 日）在 NIO IN 2023 蔚來創新科技日上說，雖然這款手機不是遙遙領先，但很好用。

據《證券時報》報導，李斌表示，蔚來生產手機，不是因為手機公司都在造車，也不是因為蔚來造車不賺錢要用手機盈利，而是蔚來用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機。他說：「有了 NIO Phone，車鑰匙真的不需要再用了。」

李斌曾說過：「我們做手機，並不是要去跟小米 (01810-HK) 、華為（競爭），邏輯不太一樣。你可以理解成蔚來的 NIO Life，我們不是要做一個服裝公司、食品公司，而是圍繞著用戶需求，基於我們和用戶的連接，滿足他們的使用場景。」

李斌也曾表示，車的價格差不多是手機的 100 倍，相當於恆星和行星的差別，邏輯應該是圍繞恆星去定義行星，而手機就是行星。

那麼，作為汽車的「行星」，蔚來手機要如何實現與汽車無縫連接呢？據李斌介紹，蔚來手機全球首創「車控鍵」，實現 30 項功能一鍵直達，包括：啟動車輛、車輛召喚、遙控停車、守衛模式、車輛狀態查詢、後備箱控制等。

現場有觀眾喊「遙遙領先」，李斌笑著說：「不是遙遙領先，但很好用。」

李斌說，NIO Phone 的定位是旗艦機，搭載高通 (QCOM-US) 驍龍 8 Gen2 領先版，配備 6.81 吋螢幕，支援 1-120Hz 可變刷新率，搭載 5,000 萬廣角 + 超廣角 + 潛望長焦後置三鏡頭。

NIO Phone 分為性能版（12GB+512GB）、旗艦版（12GB+1TB）、EPedition（16GB+1TB）三個版本，起售價分別為 6,499 元、6,899 元及 7,499 元，即刻在蔚來 App 商城開售，9 月 28 日開始發貨。

此外，蔚來還推出自研首款晶片產品——雷射雷達主控晶片「楊戩」，以及智慧電動車整車全域作業系統天樞 SkyOS。天樞 SkyOS 是蔚來整車底層作業系統，也是中國首款智慧電動車作業系統。