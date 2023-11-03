旺季效應不顯著 精測10月營收小增

測試介面廠中華精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 10 月營收 2.29 億元，月增 5.9%，年減 45.5%，前 10 月營收 23.41 億元，年減 36.1%；精測指出，今年旺季效應不顯著，恐影響明年復甦力道，在諸多不確定因素下，將持續以 All In House 優勢順應各類客戶調整步伐，以掌握景氣復甦先機。

精測指出，第四季受惠次世代智慧型手機應用處理器 (AP) 新機需求，推動新型 IC 測試板業績成長力道較顯著，單月 IC 測試板營收占總營收比重由上個月的 22.7% 提升至 41.4%。另方面，非消費性電子系統端需求溫和成長，ASIC 相關測試訂單短期增溫，持續開發先進封裝測試介面工程驗證案。

探針卡方面，精測近期多項符合 AI 相關混針探針卡陸續通過工程驗證，精測具備完整的 AI 晶片測試介面解決方案，可滿足 5G、GPU、APU、ASIC、Automobile 以及網通高速傳輸等相關晶片導入先進封裝之測試需求，未來將陸續貢獻營運。

精測坦言，科技產業上下游皆面臨地緣政治影響，市場不確定性提高，包括美中貿易衝突及地緣衝突如烏俄戰爭、兩岸緊張與以巴衝突等，持續不斷影響全球產業發展，預期半導體產業供應鏈將面臨嚴重衝擊，且挑戰比之前更加嚴峻。

綜觀產業內各關鍵企業，為有效預防系統性風險，多半採取對景氣持觀望態度。保守氣氛濃厚之際，半導體次世代技術仍持續演進，精測為能掌握復甦先機，將持續優化半導體測試介面 All In House 核心技術，緊貼各類客戶需求、並積極管控新產品開發效率以順應溫和復甦環境，期能再創營運佳績。