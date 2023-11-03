鋼聯前三季獲利下滑58%每股純益2.82元 估Q4營運回穩

鋼聯 (6581-TW) 因鋼市不振，集塵灰收集量減少；加上國際鋅價走跌，造成對營收及獲利不利影響，鋼聯今 (3) 日公布最財報，前三季稅後純益 3.14 億元，年減 58.47%，每股純益爲 2.82 元。

鋼聯 2023 年第三季營收 4.11 億元，毛利率 30.83%，季減 12.26 個百分點，年減 20.77 個百分點，稅後純益 6274 萬元，季減 62.15%，年減 70.89%，單季每股純益爲 0.56 元。

鋼聯 2023 年前三季營收 13.85 億元，毛利率 40.44%，年減 19.67 個百分點，稅後純益 3.14 億元，年減 58.47%，每股純益爲 2.82 元。

鋼聯指出，國際鋼價在 10 月已回穩，且廢棄物再利用回收量漸增，預期第四季營收獲利表現應可望較第三季回升。

鋼聯營收主要來自銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入；依鋼聯統計，今年 1-9 月氧化鋅出貨數量 3 萬 7409 噸，比去年同期減少 9.73%，至於國際鋅價，今年 9 月平均每噸在 2450 美元上下，較去年同期下跌約 2 成左右。

鋼聯指出，歐洲電價持續下滑、大型冶煉廠維持高開工率、供應寬鬆、大陸經濟衰退，造成國際鋅價下跌，第四季或明年國際鋅價是否回升，市場認為仍要看大陸經濟復甦的情形而定。

近年來鋼聯積極朝另一項主要業務廢棄物處理多元發展；鋼聯指出，廢棄物處理業務的營收貢獻逐年增加，對明年營運持審慎樂觀看待。