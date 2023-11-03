【量大強漲股整理】Q3財報即將公布，該如何挖掘【潛力股】?

美股周四收高，帶動台股今日開高走高，電子雙雄領軍，指數終場上漲 110.7 點，收在 16507.65 點，成交量 2666.55 億元。
看一下三大法人: 外資買超 93.75 億元；自營商買超 6.27 億元；投信買超 34.84 億元，為連 12 買；三大法人合計買超 134.86 億元
美國聯準會 (FED) 暫停升息，美債 10 年期殖利率持續下滑，美股大漲帶動，外資回頭買超，台股也延續反攻，收實體紅 K 棒，收復 16500 點整數關卡，季線失而復得，周線收紅，終止連二黑；11/15(三) 前陸續公布 Q3 財報，可望有反彈力道，目前年線持續向上，昨日的長紅 K 棒低點 16094 點，形成強而有力的支撐，台股在三大法人同步買超下，隨時有機會挑戰半年線大關，延續反彈格局，後續留意外資買超能否放大；選舉行情倒數計時，年底前，挾帶政策偏多、選前和季底題材等利多，有機會持續帶動指數向上，有機會上看萬七大關，目前選股不選市。
個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電上漲 0.37%，收 549 元；(2454-TW) 聯發科也小漲 0.23%，收 870 元、 (2303-TW) 聯電，勁揚超過 2%；AI 概念股漲跌不一，(6669-TW)緯穎，尾盤急拉收最高，大漲 6.96% 、(8210-TW) 勤誠，狂飆 6.17%；紡織類股 Q3 報報佳音，(1476-TW)儒鴻，大漲 + 4.85%，再創新高；IC 設計股價兩樣情，(2388-TW)威盛、(3228-TW)金麗科同步亮燈漲停、而 (2363-TW) 矽統，出關日開高後急殺翻黑，以跌停收場、(2458-TW)義隆，因 Q4 營收估季減 1 成，股價也跌逾 9％；個股持續呈現輪動現象!
雙題材概念股，車用 PCB，(5439-TW) 高技，11 月向來是汽車板拉貨旺季，今天再創波段新高，大漲 4.5%，佳螢早就在經濟日報領先預告，帶領會員領先卡位! 事後驗證!
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台股周線收紅下
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11/3 強勢股分享
【上市量大上漲股】
上市
(2388-TW) 威盛
(8163-TW) 達方
(1449-TW) 佳和
(6669-TW) 緯穎
(6412-TW) 群電
(1560-TW) 中砂
(4967-TW) 十銓
(9933-TW) 中鼎
(3596-TW) 智易
(3055-TW) 蔚華科
(2345-TW) 智邦
(6531-TW) 愛普 *
(6197-TW) 佳必琪
(2303-TW) 聯電
11/3 強勢股分享
【上櫃量大上漲股】
(3444-TW) 利機
(6156-TW) 松上
(3176-TW) 基亞
(6593-TW) 台灣銘板
(6732-TW) 昇佳電子
(6187-TW) 萬潤
(5439-TW) 高技
(5258-TW) 虹堡
(8068-TW) 全達
(6127-TW) 九豪
(8936-TW) 國統
(6603-TW) 富強鑫
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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