動力電池10月價格續跌 估一路跌至2024年

研調機構 TrendForce 今 (3) 日表示，由於動力市場整體需求不足，電芯廠商回補庫存意願低，以消化現有庫存為主，沒有足夠需求支撐上游鋰原料價格，均價也持續下滑，10 月中國動力電芯均價續跌，但跌幅較前兩月趨緩，電動車電芯月跌約 2%，消費性電子鈷酸鋰電芯月跌 1.3%，儲能型電芯跌幅最高，月跌 3.3%。

TrendForce 指出，動力和儲能市場需求持續疲軟，電芯廠商減緩原料採購，且傳統旺季已過，預計年底前需求難有改善，也加大中下游企業庫存去化難度，推遲庫存調整時間，中上游企業應及時調整產能，以防庫存積壓帶來更劇烈的價格戰。

儲能電芯方面，10 月儲能市場訂單明顯量縮，主要受海外市場需求下滑影響，電芯廠商出口訂單不順暢，導致產業庫存攀升，競價激烈，磷酸鐵鋰儲能電芯 10 月均價跌至 0.5 元 / Wh，最低價格已跌至接近 0.4 元 / Wh。目前儲能電芯庫存居高不下，終端需求減量加大中下游企業去庫難度，預計 11 月儲能電芯價格仍續跌。

消費電芯方面，10 月消費電子市場需求稍有回暖，受惠新機上市終端買氣略有回溫，對終端消費有一定拉動，儘管鈷原料價格小漲，但仍不敵碳酸鋰和其他原料價格齊跌壓力，導致 10 月鈷酸鋰電芯價格續跌，但月跌幅則收斂至 1.3%，預計 11 月回穩。

2024 年中國新能源汽車市場仍具備較強的成長韌性，歐洲、北美市場電動汽車的銷量也將進一步成長，尤其是美國市場，目前汽車電動化 (指 BEV、PHEV) 率尚未突破 10%，在電動化趨勢下市場成長潛力較大。

由於歐洲動力電池產業本地化進展緩慢，同時由日韓電池廠商主導的美國市場短時間內還將依賴中國供應鏈，預計 2024 年中國鋰離子電池出口仍將有不錯的表現。但 2023 年中國鋰電池產業新增產能的持續釋放和爬坡，產能過剩將延續至 2024 年，預計 2024 年中國動力電池價格仍將緩慢下滑。