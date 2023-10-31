Panasonic上季電池減產引發需求擔憂 特斯拉盤中股價跌逾5%

美國電動車龍頭特斯拉周一 (30 日) 盤中股價下跌逾 5%，此前其主要供應商 Panasonic 表示，該公司在上季削減了汽車電池產量，加劇投資人對全球電動車銷售放緩的擔憂。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤中股價下跌 5.51%，每股暫報 195.88 美元。

Panasonic 表示其生產受到北美高檔電動汽車市場放緩的影響，這與特斯拉執行長馬斯克本月早些時候的言論相呼應，即更高的長期借貸成本將對汽車需求造成影響。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「Panasonic 對特斯拉 Model S 和 Model X 汽車需求疲軟的警告，讓許多人擔心，全球經濟展望可能比最初認為的更糟糕。」

另一方面，周一早些時候通用汽車 (GM-US) 與美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 達成初步協議，此前福特汽車 (F-US) 和 Stellantis(STLA-US)也達成協議，終於結束這場歷時 6 周的美國車業罷工行動。

一些分析人士曾表示，這種罷工可能會給特斯拉帶來優勢。然而，自 UAW 罷工開始以來，特斯拉的股價下跌 34%，而福特汽車和通用汽車的股價則下跌了 30% 至 33%，而 Stellantis 的股價則上漲 33%。

對此，特斯拉投資人 Gary Black 將特斯拉股價的疲軟歸因於晶片製造商安森美半導體 (ON-US) 的悲觀財測。

Black 周一在其社群媒體平台 X(前推特) 發文表示：「安森美向全球電動車銷量占比超過 50% 的汽車製造商銷售產品，其中包括中國五大電動汽車製造商中的四家。」

安森美半導體執行長 Hassane El-Khoury 表示，該公司的主要歐洲客戶正在努力清理庫存，並指出該公司認為「由於高利率，汽車需求的風險正在增加」。

另外，需求疲軟將給特斯拉的毛利率帶來更大壓力。由於電動車製造商大肆降價，也引發中國等關鍵市場的價格戰，特斯拉第三季 (截至 9/30) 毛利率從去年同期的 25.1% 下降至 17.9%。

LSEG 的數據顯示，特斯拉的本益比約為 56 倍，而福特和通用汽車的本益比分別為 5.6 倍和 4.1 倍。