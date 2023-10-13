亞馬遜Prime秋季促銷活動差強人意 消費者可能等黑五才出手

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (12 日) 表示，最近期的 Prime 會員促銷活動「Prime Big Deal Days」銷量超過去年秋季活動，但數據顯示，消費者可能還在等待更後頭、更重要的假日購物活動。

亞馬遜全球商店執行長 Doug Herrington 稱「Prime Big Deal Days」是假日購物季的良好開端，且今年參予活動的會員人數比去年更多。

然而，亞馬遜沒有提供其銷售結果的詳細數據，因此難以準確衡量銷售的強勁程度。亞馬遜披露，10 月 10 日至 11 日活動期間，Prime 會員合計購買超過 2500 萬件當天或次日送達的商品，且亞馬遜商店中的獨立賣家出售超過 1.5 億件商品。

去年 10 月，亞馬遜稱「數千萬」會員在活動期間購物，而亞馬遜銷售合作夥伴出售超過 1 億件商品。

引用第三方數據更能呈現完整情況，根據 Numerator 編制的早期訊息，今年 10 月訂單平均金額為 53.47 美元，比去年的 50 美元略有上升。

10 月的秋季促銷是亞馬遜 7 月 Prime Day 之後舉行的第二次會員促銷活動，但消費者尚未像夏季促銷那樣熱情迎接此活動，例如今年 7 月全球會員購買超過 3.75 億件商品，Numerator 估計平均訂單金額為 58.67 美元，均高於秋季促銷活動的表現。

Numerator 分析師 Amanda Schoenbauer 指出，雖然參與秋季活動的家庭數量幾乎跟參與 7 月活動的家庭數量相同，但參與者在秋季活動平均支出的金額較少。

根據 Numerator 早期數據，去年的情況也是如此，比起夏季活動，秋季購物者的訂單平均金額更低。(但該數據仍在處理中，結果可能仍會變動)

不僅亞馬遜 10 月買氣下降，根據 Salesforce 的數據，與 Prime 會員日相同的兩日內，美國非亞馬遜零售商的線上銷售額較去年同期下降 1%。

目標百貨 (TGT-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和百思買 (BBY-US) 均在 10 月初舉辦促銷活動。但根據諮商公司 Deloitte 預期，自 11 月到 1 月，零售額將增長 3.5% 至 4.6%，低於 2022 年的 7.6% 成長率。

購物者可能忍耐到購物假期最後階段的黑色星期五優惠。

亞馬遜周四小漲 0.38%，收每股 132.33 美元，今年迄今該股已上漲 57%。