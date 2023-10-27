〈財報〉亞馬遜Q3亮眼 削減成本得力、營益率大增 盤後約漲5%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (26 日) 公布第三季獲利和營收超越預期，盤後股價波動，初始上漲，期間一度回吐大部分漲幅，但又再度上漲。

近時確認，亞馬遜周四收低 1.50%，盤後上漲 4.79%，報每股 125.30 美元，今年迄今該股上漲 42% 以上。

第四季財測關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

營收：介於 1600 億美元至 1670 億美元 vs. 1666 億美元

該預期範圍的中值為 1635 億美元，意味較去年同期的 1492 億美元成長 9.6%。

第三季 (9 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

EPS：94 美分 vs. 58 美分

營收：年增 13% 至 1431 億美元 vs. 1414 億美元

純益：99 億美元或每股 94 美分 (內含來自 Rivian 股權的 12 億美元稅前估值收益)

營業利益率：7.8%

第三季純益自去年同期純益的 29 億美元或每股 28 美分大增約 3 倍。

關鍵部門數據 vs 分析師預期

AWS：年增 12% 至 231 億美元 vs. 232 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

廣告：年增 26% 至 121 億美元 vs.116 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

營收成長表明，其業務在經歷 2022 年因通膨和利率飆升而陷入的困境後，現已開始加速。

亞馬遜過去一年一直在削減成本，因為該公司在疫情大流行期間擴張速度過快。自去年秋季以來，亞馬遜已解聘 2.7 萬名員工，並削減一些尚未有獲利的賭注性質業務。

執行長賈西 (Andy Jassy) 表示，公司緊縮開支的各種努力已見成果。「亞馬遜第三季表現強勁，因為商店業務的服務成本和交付速度再度改善，且 AWS 雲端事業成長繼續穩定、廣告營收強勁成長，整體營業利益和自由現金流都大幅上升。」

亞馬遜核心的電商業務持續復甦，繼上一季成長 4% 後，第三季又年增 7%，第三季包含 7 月舉行的 Prime Day 促銷活動業績，亞馬遜曾稱其為「有史以來最大規模」的促銷活動。

在亞馬遜發布亮眼財報前，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書母公司 Meta (META-US) 本周稍早也公布了高於預期的財報數據，但臉書和 Meta 股價均在財報過後走跌。Alphabet 投資者對谷歌雲端部門的營收感到失望，Meta 則因中東衝突升級而謹慎看待廣告市場的評論遭到拋售。

受到 Alphabet 和 Meta 對大型科技同業造成的衝擊，亞馬遜過去兩個交易日股價下跌超過 6%。

數位廣告仍然是亞馬遜的亮點，因為第三方賣家和大品牌增加了廣告支出，以利在競爭日益激烈的市場中提高知名度。

亞馬遜的廣告營收年增 26%，遠高於谷歌僅 9% 的廣告營收成長，也高於臉書 23% 的廣告營收成長。Snap 的廣告營收增長僅 5%。

然而，亞馬遜的雲端領域市占似乎有所下滑，第三季僅年增 12%，但微軟本周初稱 Azure 營收大增 29%、谷歌雲端也增長 22%。

財務長 Brian Olsavsky 在財報電話會議上表示，由於大企業以「優化成本」為先，最近幾季 AWS 的成長有所放緩，但大企業縮減開支的速度放緩，已開始有越來越多的新工作負載出現。

他還指出，亞馬遜正削減大量業務成本，包括與履行、交付和庫存處理相關的費用。此舉大幅抬升營業利潤率，第三季營業利潤率 7.8%，為 2021 年初以來的最高水準。

在與分析師的電話會議上，賈西對 AWS 的前景表示樂觀，並稱雲端部門「完成交易的速度和數量正在增加」，此外 9 月拿下的交易將在第四季顯露成效。