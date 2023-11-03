Fed按兵不動成利多 金價年底有望重返2000美元大關

美國聯準會 (Fed) 決定維持利率不變，為金價提供更多上漲的理由，且可能有助於金價在今年底前回升到每盎司 2000 美元上方。

Fed 周三 (1 日) 宣布將基準利率維持在 22 年高點，即 5.25%-5.50% 間，並表示將考慮日後出爐的經濟數據，來決定是否需要再次升息。經濟學家表示，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後記者會上的發言保留了升息的可能性，但也引發對結束升息的期待。

由於 Fed 本次的決定在市場預料之內，因此金價並未如其他資產一樣走高，不過，GraniteShares 執行長兼創辦人 Will Rhind 認為，保持利率不變對黃金市場來說是正面的決定，理由是美債殖利率和美元都因此而下滑。

一般來說，美元走軟會降低投資人投入黃金市場的機會成本，與此同時，較低的殖利率也會提高黃金相對於政府債券的投資吸引力。10 年期美債殖利率周四 (2 日) 達 4.670%，低於周三的 4.719%，美元指數則貶 0.6% 至 106.2。

Rhind 表示：「現在看多黃金的理由可能比看空還要多。金價確實可能在年底前達到 2000 美元。」

12 月交割的黃金期貨周四收在每盎司 1933.50 美元，漲幅 0.3%。根據 Dow Jones Market Data ，Comex 黃金期貨今年稍早一度達到 2085.40 美元。

全球央行黃金需求旺

各國央行對黃金的強勁需求也為市場帶來重要影響。State Street Global Advisors 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 說：「過去 13 年多以來，央行為了官方儲備而大買黃金 (新興市場央行為主)，一直是黃金市場的一項特徵。在可預見的未來，這似乎對金價形成有力的支持。」

世界黃金協會 (World Gold Council) 數據顯示，今年前九個月，全球央行淨買進 800 公噸黃金，為歷年同期新高。去年全球央行黃金淨購買量創下歷史新高，達 1136 公噸。

Milling-Stanley 表示，美國政府以「美元武器化」來懲罰競爭對手國的行為，去年進一步推動央行的購買行動，進而將黃金淨購買量推向歷史高點。他預估，今年各國央行將繼續維持強勁的黃金購買力道。

戰爭刺激買盤

此外，以色列和哈瑪斯爆發衝突，幫助黃金止住連續兩個月下跌的態勢，在 10 月上漲近 7%。

EverBank 全球市場部門總裁 Chris Gaffney 認為，相較於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 政策，金價受中東戰事的影響更大。「Fed 可能會、也可能不會達到利率高峰，但利率肯定已接近最頂，因此貴金屬投資人已將焦點轉向對地緣政治局勢的擔憂。」

Rhind 說：「地緣政治風險依舊很高，中東局勢升級的風險無所不在。與此同時，去年初爆發的烏克蘭戰爭仍在持續進行，升級風險不容忽視。」

修正可能性

自哈瑪斯襲擊以色列，引爆以色列後續對加薩走廊的一系列軍事行動後，金價出現了驚人的漲勢。

EverBank 的 Gaffney 表示，2000 美元是金價的重要心理關卡，突破後將迎來更長一段時間的反彈，甚至可能在未來幾年達到 2500 美元。

儘管如此，Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 表示，因上升趨勢陡峭，金價較容易受到短期修正的影響，尤其若戰爭陷入停滯。

他並表示，即將公布的經濟數據可能帶動 Fed 在 12 月升息的前景，包含今日出爐的美國非農報告，這可能為黃金帶來修正壓力。