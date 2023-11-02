〈財報〉削減支出並推出AI工具 Shopify上季轉虧為盈

由於嚴格的成本控制以及在其產品中使用人工智慧 (AI) 來吸引更多商家，加拿大的 Shopify (SHOP-US) 第 3 季恢復獲利，帶動其美國股價盤前上漲 15%。

該公司推出了全新的工具和產品，以在競爭激烈的電子商務業務中保持領先地位，同時也進行投資以更快的速度運送產品。

根據 LSEG 數據，該公司周四 (2 日) 表示，截至 9 月當季總收入成長了 25% 達到 17.1 億美元，超過分析師平均預期的 16.7 億美元。

Shopify 為線上賣家提供軟體和服務，並推出應用程式幫助直接在亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等市場上銷售。

該公司 7 月發布 Shopify Magic，這是一套為商家提供的 AI 產品描述、虛擬助理、部落格發布和電子郵件行銷工具。

該公司的 AI 應用程式 Sidekick 協助決定庫存、促銷和行銷，幫助賣家減少對第三方軟體程式的依賴。

Shopify 財務長 Jeff Hoffmeister 在 9 月的一次會議上表示，對於需要協助選擇商品組合和地理擴張的賣家來說，AI 工具將成為一種「超級力量」。

攤薄後歸屬於股東的淨利為每股 55 美分，而去年同期為虧損 12 美分。

同時，本季費用下降近 23% 至 7.79 億美元。