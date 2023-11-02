早期投資者稱特斯拉市值十年內上4兆美元 馬斯克回應：能做到

億萬富翁投資者兼 Baron Capital 執行長 Ron Baron 預計，特斯拉 (TSLA-US) 有望在 10 年內，實現 4 兆美元的市值，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 也相信他辦得到。

馬斯克周四在 X 平台回應稱，「為了達到這個市值，我們需要打出幾支全壘打，但我認為我們可以。」

Baron 在 2014 年至 2016 年間向特斯拉投資了約 4 億美元，相當於其管理資產的 2%。他於周三接受媒體採訪時解釋，他認為馬斯克是個「才華洋溢」的人，還讚揚馬斯克「使命驅動」的工作態度。

Baron 表示，儘管早期遭到質疑，但從那時起，他們賺的錢是現在的 20 倍。

Baron 預估，特斯拉的進一步成長，最終可能會導致市值達到 4 兆美元。 而目前股價計算，特斯拉市值約 6540 億美元。

Baron 將特斯拉的未來，比作「電腦中的英特爾」，暗示該公司將超越汽車製造，並成為自動駕駛軟體的主要供應商。

除此之外，Baron 更看好 SpaceX，他預計該公司將在未來三年內上市。到 2030 年，其市值可能達到 5000 億至 6000 億美元。在那之後，該公司的市值甚至可能超越特斯拉。

馬斯克向來不吝於推銷特斯拉股票，他在 6 月表示，特斯拉的市值「有可能」超過蘋果和石油巨頭沙烏地阿美的市值總和。