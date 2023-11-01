訴訟再勝！自駕致死事故 陪審團：特斯拉Autopilot軟體設計不存在缺陷

針對特斯拉 (TSLA-US) 美國首起有關其自動駕駛輔助功能導致死亡的審判，陪審團否定周二 (31 日) 其軟體有缺陷。這對在全美各地面臨其他類似訴訟的特斯拉來說，無疑是重大勝利。

特斯拉一直在測試和推出更先進的全自動駕駛 (FSD) 系統，執行長馬斯克 (Elon Musk) 稱 FSD 系統對公司未來至關重要，但監管和法律也已啟動審查。

該案周二在加州法院結案，原告是 2019 年一起車禍中的兩名乘客，他們指控特斯拉在出售車輛時便已知悉 Autopilot 有缺陷，導致車主 Micah Lee 的 Model 3 以 時速 65 英里（時速 105 公里）的速度突然偏離高速公路，短短幾秒內撞上一棵棕櫚樹並起火，車主喪生，乘客重傷，主張特斯拉賠償 4 億美元 (含懲罰性賠償)。

特斯拉否認並主張駕駛在開車前飲酒，辯稱該事故係屬人為操作失誤，甚至不清楚事故發生時，是否啟用自動駕駛功能。

由 12 名成員組成的評審團在審議第四天作出判決，以 9 比 3 表決，該車輛不存在製造缺陷。特斯拉和原告代表沒有立即對判決發表評論。

自動駕駛新創公司 nuTonomy 的前總法律顧問、Cardozo 法學院副教授 Matthew Wansley 表示，本案中的方向盤轉向問題與其他針對特斯拉的案件不同。

原告主張自動駕駛設計有缺陷，導致駕駛濫用該系統，但陪審團只被要求評估製造缺陷是否會影響轉向。

原告律師提出 2017 年特斯拉內部安全分析，該報告將「錯誤的轉向命令」判為缺陷，因這涉及方向盤角度「過度」。然而，特斯拉律師表示，該安全分析並未發現缺陷，而是旨在協助公司解決理論上可能發生的車輛問題，隨後公司設計一套系統，可避免 Autopilot 執行引起撞擊的轉向動作。

該陪審團的裁決是特斯拉今年第二次重大勝利。特斯拉今年 4 月在洛杉磯法院也贏得一項審判，其訴訟主張公司明白告誡駕駛，儘管其技術含「自動駕駛」或「全自動駕駛」名稱，但仍需要人力監控。

當時訴訟事故是一輛 Model S 突然轉向路邊，導致駕駛受傷。陪審員爾後裁決，特斯拉已警告駕駛必須注意系統，因此駕駛分心才是釀禍主因。