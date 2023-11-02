百容前三季每股純益0.5元 期待半導體業務部門回升

百容 (2483-TW) 今 (3) 日公布最新財報，第三季稅後純益 2089 萬元，季減 43.73%，年減 54.82%，每股純益 0.19 元；前三季稅後純益 5417 萬元，年減 67.81%，每股純益 0.5 元，公司對半導體業務部門業績復甦仍有高度期待。

百容第三季營收 4.37 億元，毛利率 13.69%，季減 0.3 個百分點，年減 2.49 個百分點，稅後純益 2089 萬元，季減 43.73%，年減 54.82%，每股純益 0.19 元。

百容前三季營收 13.67 億元，毛利率 14.28%，年減 4.54 個百分點，稅後純益 5417 萬元，年減 67.81%，每股純益爲 0.5 元。

百容第三季營收爲 4.37 億元，爲今年單季新低，季減 10.35%，年減 18.59%。就第三季營運來看，電子零組件及步進馬達市場需求暫無起色，但沖壓件的半導體導線架需求上，第三季起急單數量需求及頻度漸增，公司期待將有利此業務營運反轉向上。

沖壓件及電子零組件廠百容在 2023 年上半年提貨急凍的客戶，目前對百容供應量能詢問度大幅增加，百容也依可能的訂單增加，加速材料備料、生產設備整備。

百容完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，同時，百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額達 27.51 億元，已完成建廠，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用，尤其在汽車應用市場的成長。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成， 2023 年的半導體事業部蓄勢待發，5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。