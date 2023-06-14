〈百容訪廠〉客戶端急單拉貨力道及頻度漸增 看好下半年營運強度

沖壓件及電子零組件廠百容 (2483-TW) 首季陷入谷底，並呈現虧損，但隨著第二季的營收增溫及市場需求增加，5 月營收以 1.75 億元，改寫 9 個月來新高，百容董事長廖本林今 (14) 日指出，目前已見到客戶庫存回補訂單力度及頻度增加，預估最快百容營運在第四季復甦，同時，下半年營運也將會優於上半年。

百容 2023 年前 5 月營收 7.79 億元，年減 22.22%。

百容第一季單季營收下滑到 4.43 億元，並出現毛利率下滑至 15.2% 的不利現象，本業虧損，造成稅後虧損 384 萬元，每股虧損 0.04 元；不過百容在 4 月獲利的回溫之下，首季的虧損已由 4 月的獲利全數弭平，前 4 月的百容屬於有盈餘的營運狀態。5 月營收再成長到 1.75 億元。

對於客戶端需求的復甦狀況，廖本林說，目前已見到客戶庫存回補訂單力度及頻度增加，最明顯的狀況就是，這幾個月來的月底實際營收結算，都明顯超越業務人員在月初所回報的預估接單數字，也讓百容的士氣爲之振作，目前預估第四季營運將恢復正常。

同時，由目前的市場需求逐步恢復的狀況來看，百容 1.6 億元的單月營收將爲未來幾個月營收的起跳點，也就是說不會低於此一營收數，並可望呈現逐步走強格局。