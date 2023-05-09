百容4月單月獲利已弭平Q1虧損 台中新廠5月完成搬遷

沖壓件及電子零組件廠百容 (2483-TW) 首季陷入谷底，單季出現毛利率下滑到 15.2%，本業虧損，造成稅後虧損 384 萬元，每股虧損 0.04 元；不過百容今 (9) 日指出，在 4 月獲利的回溫之下，首季的虧損已由 4 月的獲利全數弭平，前 4 月的百容屬於有盈餘的營運狀態。

百容 2023 年的半導體事業部升火待發，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。

百容 4 月營收爲 1.6 億元，月減 5.32%，年減 28.34%，至於 4 月自結獲利已弭平首季的虧損，主要在有利的匯率及有利的出貨產品結構所引導出來。

百容今天由發言人蔡荻宜赴交易所召開首季的法人說明會，百容 2023 年第一季營收降至 4.43 億元，主要是半導體事業部門營收較去年同期減少 1 億元，同時獲利貢獻下滑，造成百容整體的虧損。

就百容各事業部門別來看，營收與 2022 年同期比較，唯有步進馬達事業部門營收有成長，但可惜的是，由百容購併而來的步進馬達事業部門，去年第一季與今年第一季都呈現負毛利率的營運狀態。

百容目前已完成安徽滁州遷廠，並擁有蘇州的生產線，電子零組件生產趨穩，未來成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，可望帶動營收、獲利成長。百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，已完成建廠，預計在 5 月底完成全部搬遷。