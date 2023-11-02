〈台股盤後〉電金傳量增價揚 大漲358點收今日最高16396點

美國聯準會 (FED) 不升息，激勵美股齊揚，台股今日 (2) 在電子三雄領漲下，高價股、AI 股全面走高，加上傳產、金融等權值股撐腰，指數開高震盪走高、量增價揚，終場收在今日最高點 16396.95 點，大漲 358.39 點或 2.23%，逼近月線，成交量放大至 2623.36 億元。

電子三雄今日全面反攻，台積電 (2330-TW) 開高走高，終場收在今日最高點 547 元，上漲 19 元或 3.6%；聯發科 (2454-TW) 終場勁揚逾 2%；鴻海午盤後漲勢擴大，也有 1.5% 漲幅。

千金股發光，世芯 - KY 大漲半根停板，緯穎、旭隼漲幅約有 4-5%，信驊、力旺、大立光、創意、祥碩站穩盤上。

AI 股一吐悶氣，廣達 (2382-TW) 強漲逾半根停板；緯創也有超過 3% 漲幅；光寶科、台達電大漲 4%，國巨、英業達、技嘉、華碩、微星等都收漲 2%。

啟碁 (6285-TW) 財報亮眼，前三季稅後純益 29.34 億元，年增 40%，每股純益 7.07 元，創歷年同期新高，激勵股價跳空漲停鎖住，帶動網通族群走揚，中磊、智易、明泰、正文上漲 3-4%，建漢、神準、宇智、訊舟、友訊等表現也不俗。

記憶體族群漲勢整齊，十銓亮燈漲停，宇瞻大漲逾半根停板，品安、廣穎、威剛、群聯上漲逾 3%；散熱族群同樣活蹦亂跳，力致、健策上漲超過 6%，泰碩、奇鋐、雙鴻、協禧、建準、尼得科超眾、元山均收盤上。

傳產股方面，貨櫃三雄同步收盤上，航空雙雄中，華航勁揚逾 2%，長榮航也有近 1% 漲幅；紡織指標股儒鴻、聚揚等也都有超過 2% 漲勢。

金融股扮演撐盤要角，兆豐金強漲超過 3%，台新金、富邦金、中信金、國票金、玉山金、國泰金等表現不俗。