百容5月營收創9個月來新高 出貨結構改善助長獲利

沖壓件及電子零組件廠百容 (2483-TW) 首季陷入谷底，並呈現虧損，但隨著第二季的營收增溫並且朝向有利出貨結構開發市場需求，有助於扭轉虧損局面，百容今 (5) 公布 5 月營收 1.75 億元，爲 9 個月來新高，月增 9.08%，年減 14.93%。

百容 2023 年前 5 月營收 7.79 億元，年減 22.22%。

百容第一季單季營收下滑到 4.43 億元，並出現毛利率下滑至 15.2% 的不利現象，本業虧損，造成稅後虧損 384 萬元，每股虧損 0.04 元；不過百容在 4 月獲利的回溫之下，首季的虧損已由 4 月的獲利全數弭平，前 4 月的百容屬於有盈餘的營運狀態。5 月營收並再成長。

百容 2023 年的半導體事業部升火待發，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。

百容 4 月營收爲 1.6 億元，5 月營收再成長到 1.75 億元，4 月自結獲利已弭平首季的虧損，主要在有利的匯率及有利的出貨產品結構所引導出來，預期在半導體事業部門恢復成長後，將有助於獲利趨於增長。

百容目前已完成安徽滁州遷廠，並擁有蘇州的生產線，電子零組件生產趨穩，未來成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，可望帶動營收、獲利成長。百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，並已完成建廠。