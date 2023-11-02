新債王：降息即將開始 美國經濟2024年初步入衰退

美國聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 宣布利率不變後，有「新債王」封號的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，隨著美國經濟進一步惡化，並將在 2024 年初步入衰退，美國利率即將走低。

這位雙線資本 (DoubleLine) 執行長接受 CNBC 訪問時說：「市場將面對的是，我們無法再讓利率和赤字維持在當前水準。」

Fed 周三決議連續第二次暫停升息，讓基準利率保持在 5.25-5.50%，同時保留日後升息選項。然而，主席鮑爾在記者會中也坦承，在長天期債券殖利率上升等因素帶動下，最近幾個月金融形勢明顯收緊。

岡拉克解釋，如果經濟減弱，Fed 可能在明年夏初以前降息 200 個基點 (8 碼)、把利率降到 2.5%，而非只降 50 個基點 (2 碼)，並警告，利息支出可能引發下一波「金融危機」。

他提出幾個衰退訊號，首先是失業率雖仍低，但正在漸漸走高。其次，2 年期和 10 年期公債殖利率曲線的倒掛情況已經持續一年以上，最近更趨於陡峭，釋出衰退的訊號。

他認為，目前已經出現初步的裁員潮。「我相信企業裁員將到來。我們已經看到人力凍結，現在開始聽到裁員聲明。金融機構和科技公司都有，而且我認為還會擴散。」

岡拉克表示此刻偏好國庫券更甚現金，並預測 10 年期公債殖利率到明年年底前，可能都保持在相同水準。