富邦集團董事長蔡明忠攜手青年世代 共同擘劃永續大未來

富邦集團董事長蔡明忠今 (1) 日出席由臺灣大學風險社會與政策研究中心舉辦之「青年培訓沙龍」,與台灣具指標性的永續企業及青年世代深度交流,分享集團旗下三大上市公司富邦金控、台灣大哥大、momo 邁向永續轉型的策略與進程。透過對話交流,讓更多台灣青年世代了解企業如何具體實踐永續,與各界協力建構台灣淨零轉型路徑。

臺大風險中心自 2023 年創辦「青年淨零力實踐平台」,迄今已舉辦 3 場沙龍活動,邀請各界重要領袖人物與青年對話,扮演青年與社會的溝通橋樑,期許平台成為青年知能與行動倡議的培力媒介。臺大風險中心主任周桂田表示,期待藉由本場沙龍活動與台灣青年共織永續行動的藍圖,從校園、企業到社會,暢談企業與台灣青年面對的各項議題及展望,一同邁向兼具經濟韌性和社會正義的「永續大未來」。

富邦集團董事長蔡明忠在座談中分享到,富邦深耕台灣逾一甲子,經歷台灣經濟起飛與金融開放,富邦洞燭契機,致力提供金融百貨服務,逐步發展為台灣最完整多元的金融集團,集團版圖更逐步延伸至電信媒體、不動產、文創、運動及公益等領域。過去 60 年來,富邦與台灣經濟發展共存共榮,然而隨著經濟發展,環境生態系統崩壞、地球資源逐漸耗盡,全球面臨日益嚴重的氣候浩劫,人類的生存危機已浮上檯面。人人都在關注永續發展,身為台灣的領導企業,富邦更是義不容辭,提出永續願景藍圖,並積極呼應「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大台灣淨零轉型策略。

在「能源轉型」上,富邦金控及台灣大哥大均為 RE100 會員,不僅承諾 2040 年全球營運據點 100% 使用綠電,更積極帶動產業綠能發展,富邦產險是全台最大綠能保險業者、台灣大更投入百億,佈局綠電及低碳設備與投資。在「產業轉型」部分,富邦金控於 2021 年率先針對電廠、煤礦業、水泥業、石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準、台北富邦銀行規劃多項業界首創 ESG 商品、富邦產險更領先業界提出 2050 淨零承保;台灣大哥大不僅致力自身節能減碳,更主動展開政策遊說,減少基站重複佈建,預計於 2023 年底整併台灣之星,共建 5G 生態圈,大幅減少碳排放,運用科技核心能力開啟生物多樣性復育計劃,以永續力促進電信產業升級;富邦媒體科技 momo 則自許成為「台灣綠活電商 NO.1」,鎖定倉儲、包裝、物流、供應鏈等四大面向,積極檢視核心業務的碳排減量機會。同時,富邦金控、台灣大哥大今年 7 月也與中央研究院簽署「淨零科技研發獎勵合作協議」,捐贈共 1000 萬元獎勵金,鼓勵投入淨零科技研發。

「生活轉型」上,富邦金控積極支持再生能源,響應低碳生活;momo「綠色生活館」集結逾 5,200 項具國內外環保認證或永續概念商品,同時打造「綠活會員」計劃,賦予消費者綠色選擇權,會員加入後將優先使用循環包材,下單時還可選用「集中到貨」,藉此經營永續消費客群,促成淨零意識提升與生活轉型。

在「社會轉型」上,富邦身為最挺體育的企業,積極發揮企業影響力,不僅響應 Race to Zero 及聯合國 Sports for Climate Action,引導運動賽事綠色轉型,更攜手長期贊助之四大馬拉松及各縣市政府,以「生態復育」為核心理念,為台灣造林減碳,計劃在五年內替台灣種下 10 萬棵樹。富邦將持續精進永續做為,發揮企業社會責任,從自身做起,引導企業與社會大眾改變思維,共同朝向低碳生活邁進。

座談中蔡明忠也鼓勵青年世代,從兩大面向發揮個人影響力。第一,實踐消費者行動主義:支持選擇永續的企業與商品服務,把握個人生活中每一次的消費行動,都可以作對地球有益的選擇。第二,充實自我成為綠領人才:綠領人才是大勢所趨,無論身處的產業或部門,每個新世代工作者都可以將自身專業知識連結永續思維,從不同面向改變流程或服務,進而改變台灣與世界。

富邦集團以貫徹永續發展為信念,長期耕耘 ESG,富邦金控自 2016 年起,攜手富邦文教基金會與臺大風險中心,在台推動永續行動,聚焦氣候變遷風險研究、政策趨勢研究與教育訓練、富邦永續大未來論壇、青年氣候能源識讀計劃等,共同推展氣候變遷風險及永續金融相關研究與倡議,提升大眾永續意識,以「正向力量 成就可能 TM」的品牌精神,攜手共創台灣永續大未來。