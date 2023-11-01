矽格Q3 EPS 1.61元寫一年高點 Q4營收估微減

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，受惠客戶需求回溫，稅後純益達 7.36 億元，季增 42.64%，年減 25.2%，每股稅後純益 1.61 元，雙雙創下一年來高點，累計前三季 3.23 元，展望第四季，因進入傳統淡季，營收估較上季減少。

矽格第三季營收 41.33 億，季增 11.22%，年減 13.59%，毛利率 25.67%，季增 3.99 個百分點，年減 2.24 個百分點，營益率 15.36%，季增 3.7 個百分點，年減 2.72 個百分點，稅後純益 7.36 億元，季增 42.64%，年減 25.2%，每股稅後純益 1.61 元。

矽格前三季營收 114.66 億元，年減 21.24%，毛利率 22.7%，年減 7.68 個百分點，營益率 12.78%，年減 8.55 個百分點，稅後純益，14.77 億元，年減 47.1%，每股稅後純益 3.23 元。

矽格表示，年初因手機及 PC 需求減緩造成大多半導體公司庫存去化緩慢，第一季度營收因此較去年同期下降。但第二季及第三季在營運加強控管下，營收及淨利呈現逐季上揚。

矽格指出，第四季雖有配合國內外手機客戶推出新品，但隨著戰爭、中國需求疲弱等不利因素，變數仍大，加上進入第四季往常淡季，預期營收將較上季微幅減少。