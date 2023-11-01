牧德前三季EPS 9.01元 再結盟大量科技展開新市場布局

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (1) 日公布最新財報，前三季稅後純益 4.48 億元，年減 8%，每股純益爲 9.01 元，同時，牧德並結盟大量科技(3167-TW)，完善 PCB 電測機及 AOI 市場在中國量產製造的計劃。
牧德科技 2023 年第三季營收 4.15 億元，毛利率 56.24%，季減 6.56 個百分點，年減 1.85 個百分點，稅後純益 1.25 億元，季減 25.39%，年減 9.93%，每股純益 2.14 元。
牧德科技 2023 年前三季營收爲 15.25 億元，毛利率 61.08%，年增 3.49 個百分點，稅後純益 4.48 億元，年減 8%，每股純益爲 9.01 元。
牧德科技繼 6 月引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業 AOI 發展立下口糧石後，今日又攜手向來以中國生產為核心的台灣 PCB 鑽機成型機龍頭大量科技，完善 PCB 電測機及 AOI 市場在中國量產製造的計劃。
牧德子公司黑澤科技今日委請李文岑為台灣黑澤科技的總經理，及前大量科技總經理陳尚書為大陸黑澤科技的總經理；陳尚書同日是由大量科技總經理退休後轉任大陸黑澤，負責大陸地區 PCB 電測機、封裝 AOI、AI 產品的銷售及生產製造，其中生產則是在大量科技大陸華東地區的工廠。
牧德科技董事長汪光夏表示，受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢，大量科技已在大陸生產十餘年，有豐富的量產經驗及完整的供應鏈，此次與大量科技合作，不但解決牧德電測機量產的煩惱，同步也可降低 AOI 設備的製造成本，進而提升牧德的競爭力。
陳尚書不但擔任過 PCB 廠台灣電路公司及設備廠大量科技總經理，更在電測代工廠服務過，也擔任過牧德獨立董事，資歷豐富。