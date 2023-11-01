牧德前三季EPS 9.01元 再結盟大量科技展開新市場布局

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (1) 日公布最新財報，前三季稅後純益 4.48 億元，年減 8%，每股純益爲 9.01 元，同時，牧德並結盟大量科技(3167-TW)，完善 PCB 電測機及 AOI 市場在中國量產製造的計劃。

牧德科技 2023 年第三季營收 4.15 億元，毛利率 56.24%，季減 6.56 個百分點，年減 1.85 個百分點，稅後純益 1.25 億元，季減 25.39%，年減 9.93%，每股純益 2.14 元。

牧德科技 2023 年前三季營收爲 15.25 億元，毛利率 61.08%，年增 3.49 個百分點，稅後純益 4.48 億元，年減 8%，每股純益爲 9.01 元。

牧德科技繼 6 月引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業 AOI 發展立下口糧石後，今日又攜手向來以中國生產為核心的台灣 PCB 鑽機成型機龍頭大量科技，完善 PCB 電測機及 AOI 市場在中國量產製造的計劃。

牧德子公司黑澤科技今日委請李文岑為台灣黑澤科技的總經理，及前大量科技總經理陳尚書為大陸黑澤科技的總經理；陳尚書同日是由大量科技總經理退休後轉任大陸黑澤，負責大陸地區 PCB 電測機、封裝 AOI、AI 產品的銷售及生產製造，其中生產則是在大量科技大陸華東地區的工廠。

陳尚書今 (1) 日自大量科技總經理職務退休並出任牧德子公司黑澤科技大陸總經理。(鉅亨網記者張欽發攝)

牧德科技董事長汪光夏表示，受到兩岸政治的影響，設備在大陸銷售需大陸製造是必然的趨勢，大量科技已在大陸生產十餘年，有豐富的量產經驗及完整的供應鏈，此次與大量科技合作，不但解決牧德電測機量產的煩惱，同步也可降低 AOI 設備的製造成本，進而提升牧德的競爭力。

陳尚書不但擔任過 PCB 廠台灣電路公司及設備廠大量科技總經理，更在電測代工廠服務過，也擔任過牧德獨立董事，資歷豐富。