矽格攜手寶晶能源 承諾2030年達RE30

封測廠矽格 (6257-TW) 今 (12) 宣布，與寶晶能源簽訂再生能源購售契約，由寶晶旗下寶富電力提供矽格、矽格聯測及台星科 (3265-TW) 再生能源，並設定 2030 年採用再生能源達成 30% 的階段性目標，以具體行動展現落實氣候行動的決心。

集團董事長黃興陽表示，放眼 2050 年全球邁向淨零排放的趨勢，歐盟即將在 10 月試行碳邊境管制 (CBMA)，美國也在 2024 年執行《清潔競爭法案》，加上國際企業陸續要求 RE100(再生能源使用 100%) 趨勢下，矽格也承諾在 2050 年達 100% 使用再生能源電力及達成碳中和的目標。

矽格指出，此次首購再生能源選擇寶晶能源，主要因其長年深耕屏東地層下陷區及不利耕作區，並積極回饋鄉里及當地居民，且旗下的光電案場皆為自行開發興建、自行維運管理，能確保電力供應品質，可提供矽格完善的供電服務，此次的再生能源合作案中，也以集團各子公司聯購方式進行。

矽格認為，集團聯購模式不僅能快速且有效溝通、解決企業用電問題，並能以個別性的用電需求，在契約內容上做最適化的設計。在面臨環境及景氣變化、國際供應鏈需求的變動，致使用電需求不確定頗高，因此在訂定太陽能購售電合約 (CPPA) 時能保有彈性可增購電量的選擇。

另外，再生能源已於今年 9 月 1 日起正式轉供，也讓公司在淨零碳排減碳路徑上以具體行動積極響應《巴黎協定》將全球溫升限制於 1.5°C 之目標。

矽格為實踐低碳價值鏈轉型計畫，繼 2021 年成立永續發展委員會後亦成立碳管理小組，從各個面向規劃及推進公司的零碳轉型之路，不論規模大小之各類節能機會，加速投資以較高效率能耗設備取代舊設備實現淨零價值鏈的願景，提升產業競爭力與企業韌性，朝向與國際倡議目標接軌為目標。