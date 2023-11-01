供暖需求前景刺激 天然氣價格10月飆漲22%

隨著市場進入需要供暖的冬季，交易商評估燃料需求前景，天然氣價格 10 月上漲 22%，收復了今年迄今約半數跌幅。

周二 (31 日) 交易，12 月交割的天然氣期貨價格上漲近 6.7%，收每百萬 Btu 3.58 美元。

根據道瓊市場數據，天然氣 10 月大漲 22.1%，創下 6 月以來最大單月漲幅 (當時漲逾 23%)，讓今年迄今天然氣的跌幅縮減為 20.1%。

Raymond James 分析師 Pavel Molchanov 表示，天然氣底部的價格已經過去了，冬季天然氣價格不太可能回落至 2023 年中期的低點。

天然氣漲勢獲得動力，過去 5 個月有 4 個月收高，回溯 5 月下旬，天然氣期貨價格年度跌幅近 50%。

Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 指出，年初天然氣價格下跌係因美國大部分地區的冬季天氣異常溫和，因此春季起天然氣庫存過剩。該趨勢持續到 6 月左右，當時極高溫襲擊了德州，導致西南部的天然氣發電消耗量遠高於常態。

Cunningham 指出，德州天然氣消耗量增加，加上液化天然氣出口終端的天然氣流量增加，有助於支撐價格。

Molchanov 指出，邁向 2024 年，越來越明顯的是，美國天然氣供應趨於穩定。

能源資訊局將馬塞勒斯地層 (Marcellus Formation) 稱為全美最大頁岩天然氣生產地層，但該地層基本上處於維護模式，多年來管道容量限制一直是該地區的關鍵問題。

與此同時，Molchanov 指出，海恩斯維爾 (Haynesville) 頁岩區的鑽機數量下降程度超越任何其他盆地，基礎下降率也最高。二疊紀盆地的伴生天然氣供應雖然仍在增長，但「低於預期」。

此外，短期來看，天氣「始終是一個不確定因素」。因為氣候變遷會讓夏季變得更熱，冬季變得更溫和。儘管如此，冬季一定會出現一段比正常情況更冷的時期，導致天然氣價格暫時上漲。

Cunningham 認為，天然氣周二價格上漲，部分原因來自前一晚的天氣預報被修正為更冷的溫度。「這並非很極端的事情，但卻是多頭所需的全部催化劑，促使空頭紛紛找掩護。」

Molchanov 預期，2024 年天然氣價格將上漲，亨利中心天然氣均價在每千立方英呎 4 美元。(一千立方英呎大約等於 100 萬 Btu)