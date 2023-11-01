〈能源盤後〉供應未中斷 風險溢價漸失 原油5個月來首見月線下滑

原油期貨價格周二 (31 日) 收低，導致油價 5 個月來首次月線下滑，係因以哈戰爭破壞原油供應的風險溢價下降。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.29 美元或 1.6%，收每桶 81.02 美元，為最近月 WTI 原油價格自 8 月 28 日以來最低收盤價，本月下跌 10.8%。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 4 美分或近 0.1%，收每桶 87.41 美元，經過連漲 4 日後本月仍跌 8.3%，該期貨今日收盤到期。

1 月割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.33 美元或 1.5%，收每桶 85.02 美元。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.22 美元，但本月下跌 8.9%。該期貨今日收盤到期。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.99 美元，但本月下跌 11%。該期貨今日收盤到期。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲近 6.7%，收每百萬 Btu 3.58 美元。本月大漲 22.1%。

市場驅動力

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 認為，在中東消息方面，石油交易者可能已轉向「效率市場」模式，等待緊繃局勢明顯升級且危及供應的跡象，才會再推升油價。

WTI 已全部回吐自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部以來的漲幅，而 Brent 原油也大幅削減以哈戰爭爆發以來的漲幅，儘管衝突擴大的風險仍持續。

ING 大宗商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 認為，最大擔憂就在伊朗石油流向，倘若美國更嚴厲制裁伊朗石油的出口，那麼原油市場將減少 100 萬桶 / 日的供應。然而，迄今這場中東衝突尚未影響石油供應。在該地區沒有出現供應中斷的情況下，價格很難持續大幅上漲。

儘管如此，中東局勢仍不穩定。外電周一晚間報導，在與伊朗支持的葉門胡塞武裝發生致命衝突後，沙烏地阿拉伯軍方處於高度戒備狀態。胡塞武裝部隊試圖借道沙烏地阿拉伯上空，向以色列發射飛彈。

麥格理報告寫道，雖然他們仍看跌油價，但也「意識到與中東衝突相關的上行風險」，但在雙方實質性升級之前，供應不會中斷。儘管中通衝突不需全盤解決才能降低風險溢價，但他們仍然對價格「回落的速度感到驚訝」。



