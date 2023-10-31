鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至7.32元，預估目標價為242.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金像電(2368-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.26元上修至7.32元，其中最高估值8元，最低估值6.85元，預估目標價為242.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8
|13.44
|18.32
|最低值
|6.85
|11.12
|14
|平均值
|7.36
|12.4
|15.56
|中位數
|7.32
|12.42
|15.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,116,000
|41,879,060
|51,677,310
|最低值
|29,882,000
|36,077,000
|41,122,000
|平均值
|30,512,990
|39,289,450
|45,529,940
|中位數
|30,620,840
|39,667,650
|45,050,380
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.86
|5.41
|3.82
|0.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
|18,990,719
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。