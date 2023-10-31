〈台股盤後〉聯發科帶頭殺 跌148點險守萬六 10月重挫352點月線連三黑

台股今 (31) 日早盤一度開高，重返 16200 點，不過，盤中隨著聯發科 (2454-TW) 領跌、IC 設計族群賣壓湧現，AI 指標概念股也下殺，指數翻黑，午盤後跌幅持續擴大，終場下跌 148.41 點，收 16001.27 點，險守萬六大關，成交值放大至 2661.23 億元，單月重挫 352 點、月線連三黑。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 早盤不久即翻黑、終場下跌 0.56%，收 529 元，聯發科盤中翻黑、下跌 1.75%，收 842 元，鴻海 (2317-TW) 昨(30)日罕見發聲明護股價，今日逆勢走強、勁揚 2.12%，收 96.5 元。

傳金權值股表現相對強勢，金融股富邦金 (2881-TW)、兆豐金(2886-TW)、台庫金(5880-TW) 等力守盤上；台塑四寶中僅台塑 (1301-TW) 收黑，中華電 (2412-TW)、中鋼(2002-TW) 等同步收紅。

AI 概念股殺聲隆隆，廣達 (2382-TW) 開高走低，重挫超過 8%，智原 (3035-TW)、台光電(2383-TW)、光寶科(2301-TW)、技嘉(2376-TW)、緯穎(6669-TW) 等，跌幅都超過 6%，川湖 (2059-TW)、家登(3680-TW)、金像電(2368-TW) 同步挫逾半根停板。

高價股一片綠油油，千金股中僅大立光 (3008-TW) 因傳獨拿蘋果明年秋天 iPhone 16 的長焦鏡頭訂單，逆勢強漲 2.22%，世芯 - KY(3661-TW)、信驊 (5274-TW)、創意(3443-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 同步大跌超過 4%，力旺 (3529-TW) 也重挫 6%，材料 - KY(4763-TW)則遭摜至跌停板，摔出千金股行列。