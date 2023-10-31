鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為100元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.62元，其中最高估值4.57元，最低估值-0.44元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.57
|10.33
|15.22
|最低值
|-0.44
|3.48
|5.68
|平均值
|1.63
|6.74
|10.85
|中位數
|1.62
|6.31
|10.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,627,490
|40,240,160
|48,684,230
|最低值
|25,987,340
|28,959,890
|31,519,940
|平均值
|27,187,280
|33,492,170
|39,245,580
|中位數
|26,839,130
|33,292,170
|38,153,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。