10年期美債殖利率站上5% 影響深遠

10 年期美債殖利率自 2007 年以來首次達到 5%。這對每個人都很重要，而不僅僅是華爾街。

美國公債殖利率一直在迅速攀升，10 年期公債殖利率從春季的不到 3.5% 以及疫情初期的 0.5% 上漲，至周一 (23 日) 上午觸及 5.02%。這種跳躍意味著美國政府必須支付更多費用才能從投資人那裡借錢來支付其支出。

它也直接影響全球各地的人們，因為 10 年期美債殖利率是全球金融體系的核心，有助於確定各種其他貸款和投資的價格。除了使美國購屋族透過房貸購買房屋的成本更高之外，殖利率上升也給從股票到加密貨幣等各種商品的價格帶來下行壓力。最終它還可能會導致公司解雇更多工人。

較高的殖利率也讓當代消費者和投資者出現急劇轉變，他們幾乎只知道低殖利率，因為各國央行一直將基準利率維持在接近零的水平。如此低的利率讓人們更容易借錢，有助於經濟在 2008 年金融危機、歐洲債務危機和新冠疫情等其他問題發一後走強。

低利率導致房屋、股票和其他投資價格上漲，但也可能鼓勵過多的冒險行為並刺激投資泡沫。

現在，央行更關心的是控制高通膨。為此，它們提高利率，並希望更高的借貸成本能夠透過減少支出來抑制通膨。

聯準會 (Fed) 的主要利率影響極短期貸款，即銀行隔夜拆款。Fed 已將聯邦基金利率調升至 2001 年以來的最高水平，並正在討論是否再次升息。無論哪種方式，它都代表將在一段時間內將利率保持在高點，以成功抑制通貨膨脹。

在一系列報告顯示美國經濟仍具有顯著的韌性之後，10 年期公債殖利率一直在追趕 Fed 的主要利率。雖然這緩解了人們對高利率可能導致經濟衰退的擔憂，但也可能對通膨和短期利率造成上行壓力。

Fed 主席鮑爾上周四 (19 日) 表示，許多其他因素可能導致 10 年期公債殖利率迅速上升。包括美國政府的巨額赤字、需要更多聯邦借款，以及 Fed 持續努力減少先前為維持低殖利率而建立的大量債券投資。

另一方面，債券價格也比以前更常與股票價格同步下跌。對於通常將債券視為投資組合更安全部分的投資人來說，這令人不安，並可能促使他們追求更高的殖利率來持有債券。

10 年期公債殖利率的上升最直接意味著美國政府必須為 10 年期的借款支付更多費用。但由於 10 年期殖利率是金融市場的參考點，它也很快滲透到各種貸款中。

即使對於信用評級最高的公司來說，它們借款的利率也是在美國政府為其國債支付的利率之上再加上一些額外的百分點。信用評級較差的借款人必須比那些被視為良好賭注的借款人支付更多的額外費用來償還債務。

借貸成本上升導致美國家庭支出減少，企業擴張減少，最終影響美國整體經濟活動。

更直接的是，由於 10 年期公債被視為地球上最安全的投資之一，其殖利率迅速影響各種投資的價格。

當超級安全的美債須支付更多利息時，投資人就會覺得沒有必要為大型科技股、加密貨幣或其他風險更大的投資支付高價。這是標普 500 指數今年來漲幅從 7 月底的 19.5% 跌至上周五 (20 日) 的 10% 的一個重要原因。

較高的美債殖利益率也吸引更多的海外投資，這意味著投資人越來越將本國貨幣兌換成美元。自 7 月底以來，美元兌歐元已上漲約 4%，兌英鎊上漲 5%，兌澳元上漲約 6%。

雖然美元走強有助於美國遊客在國外購買更多商品，但它也會增加其他國家的財務壓力並加劇通貨膨脹。

即使對美國債券投資人來說，債券殖利率的快速上漲也帶來投資損失。當新債券支付更高的殖利率時，投資組合或共同基金中已經存在的舊有、殖利率較低的債券就會失去吸引力，從而壓低其價格。

美國最大債券共同基金今年來已下跌約 3%，並可能出現連續第 3 年虧損；這是它自 1987 年誕生以來從未發生過的事情。