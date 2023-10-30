世銀警告：國際油價可能因中東衝突中斷漲破每桶100美元

世界銀行 (World Bank) 周一 (30 日) 警告，由於中東衝突不斷升級，即使原油供應出現小幅中斷，也可能導致全球市場每天減少 50 萬至 200 萬桶原油。倘若這種情況發生，油價可能升至每桶 93 美元至 102 美元之間。

該銀行在周一的報告中還說，如果最近的衝突擴大範圍，石油前景可能「迅速黯淡」，日產量為 300 萬至 500 萬桶的中等規模中斷將把高油價推高至每桶 121 美元。

世銀預估，最大的潛在中斷可能是每天減少 600 萬至 800 萬桶石油，其規模與 1973 年阿拉伯石油禁運相當。在最壞的情況下，油價可能達到每桶 157 美元。

報告指出，到目前為止，以色列和哈瑪斯的戰爭對石油市場的影響微乎其微，這「可能反映出全球經濟吸收油價衝擊的能力有所提高」。1970 年代的能源危機導致許多國家通過減少對石油的依賴、開發擴大的能源資源和建立戰略石油儲備 (SPR) 等措施，強化對油價波動的防禦。

根據世銀的基準預測，本季 (第四季) 油價平均為每桶 90 美元，而由於全球經濟成長滯後，明年將降至每桶 81 美元，預料明年整體大宗商品價格將下跌 4.1%，然後在後年走穩。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.93%，至每桶 87.83 美元；12 月到期的西德州原油期貨下跌 3.32%，至每桶 82.70 美元。

