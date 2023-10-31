〈美股盤後〉特斯拉摜破200美元 道瓊漲超500點 結束連三黑

標普和那指自上週陷入修正區後反彈，投資人逢低買進，美股主指週一 (30 日) 多收紅。隨著投資人等待蘋果財報，科技股強勁走高，特斯拉自 6 月初以來首次跌破每股 200 美元。安森美財測失利，半導體股明顯疲軟。

道瓊週一收盤勁揚超 500 點，標普漲超 1%，結束連續三個交易日跌勢，那指續揚超過 1%，費半收黑逾 1%。

10 年期美債殖利率上週開始躍升至 5% 以上，但週一交投於 4.89% 左右。美國財政部季度還款聲明顯示，第四季計畫發債額度為 7,760 億美元，比三個月前的預期低 760 億美元。

政經方面，在經歷大型科技巨頭財報繁忙一週後，市場本週將關注三大事件：聯準會 (Fed) 最新利率政策決定、蘋果財報和非農就業報告。

聯準會自 2022 年 3 月開始緊縮政策以來已實施 11 次升息，市場普遍預計聯準會本週將把利率維持不變，這是連續第二次暫停，預計聯準會至少會在 2023 年完成升息。

蘋果將在週四盤後公布財報，在需求放緩之間，許多華爾街人士渴望了解 iPhone 的銷售情況，這個標普最大成分股正處於修正之中，較 52 週高點下跌約 15%。

10 月份非農就業報告將於週五公布，投資人期望勞動市場放緩，這將使聯準會能夠放心地在今年剩餘時間內按兵不動。

此外，市場傳出通用汽車週一與美國汽車工人聯合會 (UAW) 達成臨時協議，這是美國三大汽車製造商中最後一家與工會達成協議，平息汽車工人長達 6 週的罷工風波。

美國總統拜登週一宣布一項關於人工智慧 (AI) 的廣泛行政命令，旨在建立人工智慧安全的新標準，保護美國人的隱私權，促進公平和公民權利，維護消費者和工人的利益，促進創新和競爭，並使美國在全球 AI 競賽中處於領先地位。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突延續，以軍週一表示，他們正在擴大對加薩的地面入侵，承諾持續實施「大規模、重大打擊」追捕 10 月 7 日大屠殺的幕後黑手哈瑪斯武裝分子。以色列轟炸加薩走廊造成的死亡人數持續攀升，巴勒斯坦衛生部指出，死亡人數已超過 8,000 人。

世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 指出，對如果以色列與哈瑪斯戰爭持續不斷的衝突蔓延到中東其他地區，將對全球增長和貿易產生影響，由於總需求全面下降，世貿組織下調了 2023 年貿易成長預期，2023 年全球商品貿易量僅較去年同期成長 0.8%，較 4 月時預測的 1.7% 砍半。

美股週一 (30 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊均上漲，通訊服務（+2.1%）和金融（+1.7%）板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.87%；Meta (META-US) 上漲 2.00%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.23%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.89%。

道瓊成分股逾半收高。Nike (NKE-US) 上漲 3.9%；高盛 (GS-US) 上漲 3.77%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 3.53%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.01%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.19%。

費半成分股多疲弱。安森美 (ON-US) 暴跌 21.77%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.29%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.63%；美光 (MU-US) 上漲 0.64%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.21%；AMD (AMD-US) 跌 0.26%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.93%。

台股 ADR 漲跌不一 。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.08%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.60%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.10%。

企業新聞

電動車龍頭特斯拉特斯拉 (TSLA-US) 跳水 4.79% 至每股 197.36 美元。此前其主要供應商 Panasonic 表示，該公司在上季削減了汽車電池產量，加劇投資人對全球電動車銷售放緩的擔憂。

金融科技公司 SoFi (SOFI-US) 收紅 1.02% 至每股 6.94 美元，該公司公布第三季營收強勁並上調全年預期。

Stellantis NV(STLA-US) 下滑 0.22% 至每股 18.00 美元。Stellantis 上週六與美國汽車工人聯合會 (UAW) 達成了一項臨時協議 ，其中包括在四年多的合約中將每小時工資提高 25%，並提供生活成本補助，這和福特上週達成協議類似。這些協議仍需由公司工會成員投票表決。

匯豐銀行 (HSBC-US) 收紅 0.45% 至每股 603.70 美元。匯豐銀行宣布第三季稅後利潤為 62.6 億美元，較去年同期的 26.6 億美元躍升 235%，同時決定回購 30 億美元的自家股票。

安森美 (ON-US) 暴跌 21.77% 至每股 65.34 美元，創 2020 年 3 月以來最差單日表現，該公司公布第三季業績好於預期，但發布第四季財測令人失望。

美國硬碟大廠威騰電子 (WDC-US) 飆升 7.26% 至每股 41.80 美元。威騰電子宣布將在明年下半年分拆成兩家獨立上市公司，分別專注硬碟和快閃記憶體市場。分析師認為，投資人支持分拆，這將為威騰電子提供未來價值創造的戰略靈活性。

華爾街分析

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Michael Pearce 表示：「經濟數據只是可能推動聯準會本週按兵不動的部分原因。這只是在可預見的未來維持利率上升的部分原因。債券殖利率飆升意味著聯準會可能在下週甚至 12 月繼續按兵不動，預測 2024 年 5 月後開始降息。」

富國銀行預計：「聯準會的鷹派立場不再那麼強硬，市場已經適應財政部不斷增長的流動性需求，從而將從賣超水平強勁反彈。」

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「投資人終於感覺更有信心，也許已消化足夠多的壞消息，而這確實展現在週一市場的走強上。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主