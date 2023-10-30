〈美股早盤〉超級央行周來臨、中東衝突焦慮緩解 主要指數漲跌互現

美股主要指數周一 (30 日) 開高，本周將迎來超級央行周，包括美國聯準會 (Fed)、日本央行(日銀)、英國央行將陸續公布最新利率決策，另外中東衝突擔憂有所減緩，增添風險資產投資意願。值得注意的是，蘋果將在台灣時間周二(31 日) 早上八點舉行新品發表會，新款 Mac 電腦與晶片備受市場矚目。

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數漲逾 190 點或近 1.5%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數跌近 0.2%。

地緣政治方面，以色列軍隊並沒有進行大規模的地面入侵，而是開始緩慢行動，到目前為止，幾乎沒有跡象表明衝突會蔓延到更廣泛的中東地區。這被視為足以讓投資者在上周大跌後重返市場的好消息。上周的大跌導致標普 500 指數在收於較近期高點低 10% 後出現修正。

道明證券 (TD Securities) 宏觀策略全球主管 James Rossiter 表示：「周末相對克制的行動或許讓市場鬆了一口氣，市場擔心其他參與者被捲入這場衝突。這對一些風險資產來說應該是個好兆頭。」

另外本周還有一系列可能影響市場的事件值得投資者關注，包括日本、美國和英國的央行會議，以及美國財政部宣布其單季債券發售計畫。

能源方面，世界銀行 (World Bank) 警告稱，由於中東衝突不斷升級，即使原油供應出現小幅中斷，也可能導致全球市場每天減少 50 萬至 200 萬桶原油。

如果這種情況發生，油價可能升至每桶 93 美元至 102 美元之間。如果最近的衝突擴大範圍，石油前景可能「迅速黯淡」，日產量為 300 萬至 500 萬桶的中型規模中斷將推高油價至每桶 121 美元。

該銀行預計，最大的潛在中斷可能是每天減少 600 萬至 800 萬桶石油，其規模與 1973 年阿拉伯石油禁運相當。在最壞的情況下，油價可能達到每桶 157 美元。

截至台北時間周一（30 日）21 時許：

焦點個股：

威騰電子 (WDC-US) 早盤上漲 9.62%，至每股 47.72 美元

威騰電子 (Western Digital) 周一表示將分拆為兩家公司，分別專注於硬碟和快閃記憶體市場。幾天前該公司與日本鎧俠 (Kioxia) 的合併談判陷入停滯。去年，維權投資人、知名避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 公開其持有威騰電子近 10 億美元的股份，並敦促其將這些業務分拆後，該公司啟動一項審查。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.58%，至每股 170.87 美元

彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周一撰文指出，蘋果將藉由本周新品發表會推出兩款新 Mac 和晶片，以抓住電腦市場復甦的契機。蘋果將在台灣時間周二 (31 日) 早上八點舉「Scary Fast」新品發表會，屆時新款 iMac、MacBook Pro、M3 晶片可能陸續亮相。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 3.14%，至每股 306.05 美元

Meta Platforms 在周一的聲明中表示，從 11 月開始，使用者將可以透過線上每月支付 9.99 歐元 (約 10.574 美元)，或者通過蘋果和安卓(Android) 行動作業系統每月支付 12.99 歐元訂閱無廣告的臉書和 Instagram 服務。訂閱服務將適用歐盟、歐洲經濟區和瑞士地區所有用戶。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛表示，市場對美國經濟成長前景越來越悲觀，如果這種情況持續下去，可能會提供買入股票的機會。

David Kostin 等高盛策略師日前在報告中寫道，周期性股票本月表現不佳表明，市場擔心近期金融環境收緊將阻礙經濟增長。同時，由於該公司認為美國經濟將保持相對韌性，金融服務、半導體和材料等行業的公司可能仍會表現相對較好。

大摩分析師表示，希望股市在年底前得到提振的投資者將會失望，第四季股市反彈的可能性已大幅下降。廣度收窄、謹慎因素領先、業績修正不斷下降以及消費者和企業信心減弱，這些都與市場普遍認為股市將在年底前反彈的看法不同。