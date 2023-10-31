EMBA 雜誌編輯部 / 文

有一家小成本恐怖電影的製造工廠，它的利潤跟股神巴菲特（Warren Buffett）的公司不相上下，這家製片公司很可能成為暗黑版的迪士尼（Disney），只是利潤更高。

財星雜誌（Fortune）評論指出，這家製片公司是二○○○年成立的布倫屋（Blumhouse），由當今好萊塢最成功的製片人之一布倫（Jason Blum）所創立。至今公司製作過將近兩百部電影，主力是小成本恐怖片，再加上幾部奧斯卡得獎佳片。

以公司出品的電影「陰兒房」為例，當年製作成本只有一五○萬美元，跟好萊塢超級大片相比，簡直不值一提。二○一○年「陰兒房」上映時，全球票房累計進帳超過一億美元。由於電影熱賣，公司到今年已經推出五集的系列電影，成為恐怖片影迷的必看片單。

布倫屋低成本、高獎勵的模式在業界相當有名。公司力求壓低電影成本，一開始只支付工作人員符合法律規定的最低薪資，電影上映之後再根據票房發獎金。布倫稱之為「押注在自己身上」，他認為這樣的做法能夠給予工作人員創作的自由，同時激勵他們做出能夠引起觀眾共鳴的作品。

一般來說，大明星拍一部電影，天價片酬在開拍前就已經談好了。該公司不一樣，男女主角工作五、六個星期，基本片酬大約六萬五千美元。去年布倫投書紐約時報（New York Times），指出，布倫屋的制度是經典的成功分享模式，跟出版書籍一樣，作者可以抽版稅。

今年好萊塢工作者發起的罷工抗議，其中一個訴求就是，他們並不清楚串流平台到底從他們的創意結晶賺了多少錢。布倫認為，自己公司的做法就不會有這個問題，因為電影的全球票房資料是公開的，員工的獎金因此很透明，減少了可能的爭議。

他喜歡把龐大金額的支票放入信封中，把獎金寄給員工。多年來，他以這種方式建立了共事者對他的信任。放眼現今的好萊塢，這樣的高度信任可以說是鳳毛麟角。

來源：《EMBA 雜誌》447 期

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