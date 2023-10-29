本週操盤筆記：Fed、日銀等央行利率決策、美10月非農、蘋果財報及發表會

本週國際重點財經大事包含：美國聯準會 (Fed)、日本銀行 (BOJ) 和英國央行 (BOE) 等主要央行貨幣政策會議、美國 10 月非農、ISM 製造業指數、消費者信心與房價指數等重要經濟數據。財報方面，本週登場的重磅財報包含蘋果 (AAPL-US)、超微 (AMD-US) 以及高通 (QCOM-US) 等，蘋果還將舉行今年第二次秋季新品發表會。

本週操盤筆記 (10/30-11/04)

1. 聯準會利率決議

美國聯準會 (Fed) 定於台北時間週四 (2 日) 凌晨 2 點公布 10 月利率決議，主席鮑爾 (Jerome Powell) 隨後於 2 點半召開政策記者會。市場預估利率將繼續維持在 5.25%-5.50% 區間不變。

鮑爾此前暗示，未來在貨幣政策執行上將抱持謹慎態度，但若經濟成長持續強韌，不排除進一步升息。

牛津經濟研究院美國首席經濟學家 Michael Pearce 表示：「所有焦點都將集中在會後記者會，鮑爾可能為進一步升息敞開大門，並且明確指出升息的條件是通膨和經濟成長持續走強。隨著債市在金融情勢收緊方面做出重大貢獻，Fed 繼續按兵不動的理由很充分。」

部分專家認為聯準會已結束升息循環，主要原因在於美債殖利率攀升，已經為聯準會完成部分工作，即推高資金取得成本。10 年期美國公債殖利率上週飆升至 16 年高點。

Ellen Zentner 在內的摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家表示：「我們預期 Fed 將坦承經濟勢頭強勁，但隨著金融環境收緊，他們對進一步收緊政策的態度也將軟化。」

除了聯準會以外，日本、英國以及挪威等央行本週也將公布最新政策決議。市場預期，日本銀行 (央行)、英國央行和挪威央行都將維持利率不變，巴西央行則可能降息。

2. 美國 10 月非農

美國勞工部將在週五 (3 日) 公布最新就業數據。市場預期，10 月非農新增就業人數將達 19 萬，繼過去三個月大幅成長後，就業表現依然穩健。失業率估與前一月相同，維持在 3.8% 不變。

不過，10 月平均時薪預估將創兩年多來最低成長，部分與勞動參與率提高有關。工資增幅放緩料有助於解釋，為何 Fed 在結束為期兩天會議後，決定繼續維持利率穩定。

美國勞動條件吃緊狀況有所緩解，也有望藉由本週的另一份報告反映出來，週三 (1 日) 的 9 月 JOLTs 職位空缺數料將較前一月下滑，降至 2021 年 3 月以來最低水平。

彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 指出：「工資成長是衡量勞動力市況的準確指標。Fed 首選的勞動成本指數和非農平均每小時工資，都可能在最近幾個月放緩，這應該有機會讓 Fed 長時間暫停升息。然而，若這些指標顯示勞動力市場的基本狀況正在快速惡化，將會為決策者帶來的新的擔憂。」

3. 蘋果財報、新品發表會

蘋果 (AAPL-US) 將於週四 (2 日) 美股盤後 (台北時間週五清晨) 公布 2023 會計年度第四季 (7-9 月) 財報。彭博預測，蘋果 Q4 營收將達 893.1 億美元，年減 1%，每股盈餘 (EPS) 估 1.39 美元，年增 8%。

蘋果上季 EPS 和營收均超出預期，包含香港、台灣在內的大中華地區銷售額年增 8%，不過，因 iPad 銷量大幅下滑，加上美國需求疲軟，上季整體營收年增率連續三季下滑，總營收占比約 50% 的 iPhone 銷量則年減 2.45%。

包含 Apple Store、AppleCare、iCloud 在內的服務事業則是一大亮點，上季營收年增 8.2%，持續加速成長。

受華為重返市場加劇競爭，以及中國消費者需求疲軟等阻力拖累，iPhone 15 系列機型的中國銷量預估將有所放緩。外媒此前報導，iPhone 15 系列在中國發布前 17 天的銷量較前一代下滑 4.5%，高階的 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 分別下滑 14% 和 11%，地緣政治緊張也可能促使中國消費者轉向本土品牌，尤其是華為。

往好的方面來看，Apple TV、AppleCare、Apple Payment 和 iCloud 等服務收入在 Q2 創下歷史新高。Q2 服務部門收入約占蘋果整體營收 26%，預估 Q3 營收占比可望進一步成長。

財報出爐前，蘋果預計於台灣時間週二 (31 日) 上午 8 點舉行今年第二次秋季新品發表會，邀請函上的蘋果 logo 和 Mac 電腦的 Finder 圖示，暗示著本次發表會可能和 Mac 產品有關。