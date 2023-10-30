麥當勞，安森美、Arista網路今晚發布季報!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 00 分)

■道瓊指數：上漲 135，漲幅 0.42% 至 32639。

■那斯達克 100 指數：上漲 109，漲幅 0.76% 至 14374.25。

■標普 500 指數：上漲 23.50，漲幅 0.57% 至 4161.25。

【今日總經數據】美國 9 月 PCE 月增率持平於 0.4%，高於市場預期的 0.3%。年增率持平於 3.4%，與市場預期相符。核心 PCE 月增率升至 0.3%，YOY 降至 3.7%，為 2021 年 5 月以來低。就 Fed Watch 來看，本週三 11 月利率決策會議，基本市場已認定將維持在 5.25%~5.5% 不變。而 12 月份的 FOMC 會議，市場預期維持不變的機率為 72.2%，升息 1 碼的機率為 23.5%，降一碼的機率為 4.3%。

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今日發布季報的標普 500 成分股如下：麥當勞，安森美、Arista 網路 (完整清單請見此)。

二、美股盤前關注重點

1. 福特汽車與工會協議尚未獲得批准，撤回全年財測，大跌 - 12.25%：福特 (F.US) 上週發布 Q3 季報，季度營收達 438. 億美元，EPS 為 0.39 美分，低於市場預期的 0.46 美分，季度淨利為 12 億美元，一年前為虧損 827 百萬美元，稅前利潤損失 12 億美元。

雖說近期福特與美國汽車聯合工會已達成臨時協議，但該協議尚未獲批准，因而福特暫停了 2023 年財測指導方針，福特受季報不如預期再加上暫停全年指引，上週五大跌 - 12.25% 至 9.96 美元。。

2. 高通預計明年 Q1 發布新一代 XR 晶片：高通 (QCOM.US) 近期證實正在與三星和 LG 開發基於高通晶片的 XR 設備，高通副總裁兼 XR 部門總經理 Hugo Swart 表示，關於合作目前尚不能透露細節，但確實正在與三星和 LG 合作。預期將在 2024 年 Q1 發布新一代 XQ 晶片。

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3. HSBC Q3 獲利超預期，稅後利潤年增 235%，宣布股票回購 30 億美元：匯豐銀行 (HSBC.US) 今日稍早公布 Q3 獲利，營收達 77.1 億美元，遠高於去年同期的 32.3 億美元。稅後利潤達 62.6 億美元，遠高於去年同期的 26.6 億美元，YOY 大增 235%。匯豐銀行表示，受惠於高利率，全球業務的淨利息收入都大幅成長。

銀行的淨利差為 1.7%，較上季度下降 2 個基點。反應越來越多客戶將存款轉為定期產品，特別是在亞洲。匯豐銀行今公布新一輪 30 億美元的股票回購方案，擬將於明年 2 月前完成股票回購，使今年宣布的回購總值達 70 億美元。