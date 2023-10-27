台中誠品生活480 12月試營運 書店、咖啡廳今提前開放

誠品生活 (2926-TW) 今 (27) 日宣布，位於台中市七期市政路的「誠品生活 480」旗艦店將於 12 月試營運，其中 5 樓的誠品書店及咖啡廳更於今日起提前開放服務，先行體驗閱讀端景、親子閱讀空間等。

台中誠品生活 480 旗艦店以城市美術館為概念，全店 8 層樓、達 7500 坪，以大面積潔白外牆，呈現宛如美術館的極簡風格，一樓戶外廣場邀請台中花博策展人吳書原打造逾 500 坪綠帶映廊。

誠品表示，台中誠品生活 480 匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等豐業種，誠品旗下生活精選 expo SELECT 也首次進駐台中，將於 12 月試營運；匯集台味及異國美食的品食光樓層，則會在 11 月 8 日提前開張，將引進全台獨家特色美食。

另外，五樓書店今日率先開放營運，以長達 50 公尺的十字動線串聯三大主題書區，有首家跨越理工人文思維的「科學與人文書區」、強調藝術與攝影的「美學藝境」藝術生活，和以歐美創業家為靈感打造的「車庫時光」商業趨勢主題。

誠品補充，五樓誠品書店首次推出職人導覽服務，分享誠品生活 480 書店空間設計、主題策展及特色商品等，12 月起邀請民眾、師生、企業報名，導覽體驗 3 大主題書區、兒童館、文具館、Gift + 禮物包裝專門店等特色空間。