誠品松菸店接棒24小時書店 吳旻潔談勝出優勢及十大亮點

誠品生活 (2926-TW) 董事長吳旻潔今 (4) 日公佈接棒誠品信義店 24 小時不打烊的新店點，松菸店以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出，下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大 3 倍、相當於敦南店規模，是一家「看得見天空晨昏雲影」的 24 小時書店。
談及選擇松菸店的理由，吳旻潔指出，從客觀環境條件來看，外部連結資源豐富，包括即將開始營運的巨蛋、商場等，也有文創、國際級的畫廊聚集在松菸；從主觀優勢來看，內部營運模式多元，為誠品旗下經營內容最完整豐富的場域。
吳旻潔說，只要誠品存在的一天，一定會讓台灣有一家 24 小時書店繼續下去，原因非常多，包括相信閱讀、文字的能力，從吸收到內化的過程中是很普遍的習慣，而隨著數位時代的推進，能安靜的閱讀一本書、消化一本書，相信會成為下世代一個人能擁有的特殊能力。
松山文創園區是 Google 公布 2022 年全球十大熱搜文化景點，誠品生活松菸店更曾獲 CNN Travel 評選為 14 家「世界最酷百貨」之一，年底全新改裝後，將匯聚全新 24 小時書店、展現華人當代藝術的誠品畫廊、藝文電影院、多功能表演廳、完整豐富的黑膠音樂館、誠品兒童館、蒐羅全球創意設計的文具館、誠品行旅、誠品酒窖、多元手作體驗、文創平台 expo，及家居餐飲、跨國設計日常用品、海內外設計師服飾等集結而成的選品商場。
誠品生活並歸納松菸店將展現的十大亮點，包括：
1. 一家 結合生態、古蹟、廣場、運動、展演、國際級畫廊和全球旅客的 24 小時書店。
2. 一家 在室內閱讀，抬頭就看見天光雲影的 24 小時書店。
3. 一家 從書店漫步到陽台，就呼吸到四季晨昏新鮮空氣的 24 小時書店。
4. 一家 品項超過 10 萬種、規模與敦南書店相當且音樂館同步日夜營業的 24 小時書店。
5. 一家 結合誠品咖啡窗景，享有早中晚餐與宵夜，為讀者旅人提供親切服務的 24 小時書店。
6. 一家 保留系列講座、現場料理、音樂人演出、深夜講堂、FORUM 活動空間的 24 小時書店。
7. 一家 為民眾全新規劃讀者俱樂部、藝術策展、科普實驗、職人專業導覽的 24 小時書店。
8. 一家 出版社夥伴可預定免費活動空間、可樂觀期待銷售數量、貢獻具體產值的 24 小時書店。
9. 一家 看完午夜場電影，能直接拾級而上聆聽黑膠和 DJ 播放體驗的 24 小時書店。
10. 一家 可專程為自己設計假期，入住隔壁富比士推薦的誠品行旅沉澱身心靈的 24 小時書店。