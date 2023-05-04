誠品松菸店接棒24小時書店 吳旻潔談勝出優勢及十大亮點

誠品生活 (2926-TW) 董事長吳旻潔今 (4) 日公佈接棒誠品信義店 24 小時不打烊的新店點，松菸店以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出，下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大 3 倍、相當於敦南店規模，是一家「看得見天空晨昏雲影」的 24 小時書店。

談及選擇松菸店的理由，吳旻潔指出，從客觀環境條件來看，外部連結資源豐富，包括即將開始營運的巨蛋、商場等，也有文創、國際級的畫廊聚集在松菸；從主觀優勢來看，內部營運模式多元，為誠品旗下經營內容最完整豐富的場域。

吳旻潔說，只要誠品存在的一天，一定會讓台灣有一家 24 小時書店繼續下去，原因非常多，包括相信閱讀、文字的能力，從吸收到內化的過程中是很普遍的習慣，而隨著數位時代的推進，能安靜的閱讀一本書、消化一本書，相信會成為下世代一個人能擁有的特殊能力。

松山文創園區是 Google 公布 2022 年全球十大熱搜文化景點，誠品生活松菸店更曾獲 CNN Travel 評選為 14 家「世界最酷百貨」之一，年底全新改裝後，將匯聚全新 24 小時書店、展現華人當代藝術的誠品畫廊、藝文電影院、多功能表演廳、完整豐富的黑膠音樂館、誠品兒童館、蒐羅全球創意設計的文具館、誠品行旅、誠品酒窖、多元手作體驗、文創平台 expo，及家居餐飲、跨國設計日常用品、海內外設計師服飾等集結而成的選品商場。

誠品生活並歸納松菸店將展現的十大亮點，包括：