駿利亨德森：利率更高更久下 恐引發企業違約骨牌效應

資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson Investors) 周五 (27 日) 發布報告表示，數十年來最大幅度的升息，恐會在未來幾年引爆企業違約的骨牌效應。

自 9 月公債暴跌以來，借貸成本上升重回市關注焦點，與此同時，投資人對利率將持續處在高檔的預期，也進一步推高公司債殖利率，高收益債券殖利率已在 10 月 20 日達到 9.3% 的高峰，遠高於 2 月初的 7.6%。

S&P Global Market Intelligence 數據指出，歐洲垃圾債券違約的保險成本，也在 10 月 20 日達到 3 月底以來最高水平，較當時上升 473 個基點。

駿利亨德森報告指出，企業不得不以更高的成本，為債務進行再融資，這將損害他們支付利息的能力，最終導致更多違約發生。

標普數據顯示，截至 9 月，全球企業債務違約數已達 118 起，幾乎較 2022 年總數翻倍，且遠高於今年迄今五年平均水準的 101 起。

駿利亨德森固定收益全球主管 Jim Cielinski 說：「只有在三個條件同時存在的情況下，信貸周期才會轉向，分別是高債務負擔、缺乏資本取得機會以及現金流遭遇外生衝擊，現在這些條件都有了。」

Cielinski 進一步解釋，高債務水平和利率長期處在高檔的環境，為企業帶來償債壓力，同時斬斷以合理價格取得資本的機會。

其中，仰賴銀行信貸的中小企業將更難取得資本，債務違約情況也會更加明顯。

駿利亨德森的全球信用風險監控指標顯示，包含債務負擔、資本市場准入、現金流和收益在內等信貸指標在第三季亮起紅燈，風險燈號已連續第五季呈現紅燈。

不過，升息的滯後影響，加上未來 12 到 18 個月內沒有大量債務到期，可望在短期內為企業提供一些喘息機會，部分公司也受惠於通膨上升所帶來的收入與穩健的消費支出。

但駿利亨德森警告，隨著通膨開始放緩且高利率環境持續，逆風正在形成，風險在於借貸成本的成長可能超過收入。