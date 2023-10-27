美國9月耐久財訂單月增4.7% 逾3年來最大增幅

美國商務部周四 (26 日) 公布的數據顯示，9 月耐久財訂單月增率初值報 4.7%，遠高經濟學家預期的 1.7%，創 2020 年 7 月以來最大單月增速，前值自 0.1% 下修至 - 0.1%。

另外，扣除飛機非國防資本耐久財的 9 月核心資本貨物訂單成長 0.6%，高於預期的 0.1%，低於修正後前值的 1.1%；扣除波動較大的運輸類別的 9 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.5%，高於預期的 0.2%，與修正後前值 0.5% 持平。

美國 9 月核心資本貨物訂單成長 0.6%，高於預期。(圖：ZeroHedge)

美國 9 月耐久財訂單成長主要動力來自運輸設備，其中又以非國防飛機及零件類為主要成長推動。美國 9 月運輸設備新訂單月增 12.7%，前值為 - 1.1%；非國防飛機新訂單月增 92.5%，前值為 - 17.5%。

值得注意的是，飛機新訂單主要來自波音公司 (BA-US)。據本月早些時候波音公開的數據，該公司 9 月獲得了 214 架新商用飛機的淨訂單，其中包括美國聯合航空 (UAL-US) 和加拿大航空最近對 787 寬體客機的大量訂單，以及瑞恩航空敲定的 150 架最大 737MAX 窄體噴氣式飛機 MAX 10 的巨額訂單。

這些訂單讓波音 9 月份的銷售額遠遠超過歐洲競爭對手空中巴士，此前後者宣布 9 月份的新飛機淨訂單僅為 23 架。

然而，波音還面臨著交付問題。該公司在 10 月 10 日表示，其最暢銷的 737 MAX 的交付量 9 月份降至 2021 年 8 月以來的最低水準，因為該公司仍在努力解決缺陷問題。9 月份的交付量下降至 27 架，包括 15 架 737 MAX、10 架 787 和兩架 777。

此外，國防相關訂單下滑。9 月扣除國防的耐久財新訂單經季節調整後月增 5.8%，前值為 - 0.7%。9 月份，美國國防飛機和零件等耐久財新訂單月減 15.2%，上月增長 18.6%；國防資本貨物新訂單月減 14.4%，上月成長 15%，非國防資本貨物新訂單月增 18.6%，前值為 - 3.1%。

