美國2023年度預算赤字飆升至1.7兆美元 創疫情除外史上最高紀錄

美國財政部周五 (20 日) 公布 2023 財政年度 (9 月 30 日止) 預算赤字比前一年大增 23%、達到 1.695 兆美元，相當於國內生產毛額 (GDP) 的 6.3%，主因是稅收減少、支應社福支出所需，且聯邦債務的利息創新高。

財政部表示，這是 2021 年疫情除外期間，美國史上最大的預算缺口，也象徵總統拜登上來以來，預算赤字連兩年下降的趨勢中斷。2021 年為了支撐經濟，美國的預算赤字飆升到 2.78 兆美元。

拜登正為外國援助和社福支出向國會要求增加 1000 億美元撥款，包括 600 億美元援烏、140 億美元援以，以及美國邊境安全和印太區域所需的資金。

赤字擴大之際，美國經濟依然強勁，但也凸顯最近幾個月經濟學家、政治人物和信評機構多次提醒的長期財政危機。

關於支出和歲入的缺口，一直是國會長期存在的熱門議題，不難預料這將成為共和黨國會議員施壓降低支出的有力理由。但目前共和黨掌握多數席次的眾議院陷入混亂，遲遲無法敲定繼任議長人選，進而阻礙到與民主黨就政府支出達成共識、避免聯邦政府關門的努力。

債務成本隨著聯準會 (Fed) 激進升息而上升，是聯邦支出增加的關鍵因素。9 月為止的一年間，財政部的淨利息支出為 6590 億美元，年增 39%。財政部一名官員表示，淨利息成本約為 GDP 的 2.5%，創 1998 年以來最高水準。

美國財長葉倫在聲明中說：「拜登政府將繼續努力領導美國經濟朝健康和永續成長邁進。正如我們已經做的一樣，總統和我也致力於解決長期財政前景所面臨的挑戰。」

報告顯示，2023 年度支出下降 2.2% 至 6.13 兆美元，約占 GDP 的 22.8%。未償還債務總額的加權平均利率為 2.97%，從前一年的 2.07% 上升，創 2011 年以來最高水準。隨著美債殖利率勁揚至逾 15 年高點，該利率可能進一步上升。

2023 年度稅收下滑 9.3% 至 4.44 兆美元，約占 GDP 的 16.5%，主要是因為股市在去年以前大漲，墊高了之前的資本利得收入，導致今年稅收相對較差。