亞馬遜Prime Day開跑 但後續漲勢端視AWS成長前景

亞馬遜 (AMZN-US) 最新會員優惠活動「Prime Day」周二 (10 日) 開跑，但股價僅小幅上揚，此回該股能否持續走高，取決於網路服務部門 (AWS) 的成長前景。

今年 7 月 11 日和 7 月 12 日也舉辦了 Prime 會員優惠活動，該活動首日曾創下亞馬遜有史以來最高單日銷售額。

亞馬遜股價通常會在 Prime 活動結束後一周上漲。今年 7 月活動後，該股上漲 3.5%。根據道瓊市場數據，自 2015 年至 2022 年，該股在 Prime 活動結束後一周平均上漲 1.4%。

亞馬遜周二上漲 0.95%，收每股 129.48 美元。如果歷史重演，該股可能會遵循同樣的趨勢，但亞馬遜將於 10 月 26 日發布第三季財報，因此該股自 10 月底起的走勢將取決於管理層在財報電話會議上對雲端運算服務 AWS 前景的看法。

富國銀行分析師 Ken Gawrelski 周一指出，AWS 是亞馬遜財報數據的最大波動因素。

AWS 成長加速是亞馬遜成功的關鍵。AWS 第一季營收季減 0.1%，亞馬遜高層 4 月曾表示雲端支出持續放緩，引起投資者恐慌，也令股價在財報公布後大跌 3% 以上。

然而，當亞馬遜 8 月第二季財報顯示 AWS 營收成長加速時，股價立即正面回應，且該股到 9 月中旬升至近 145 美元的峰值，分析師稱其為財報內的關鍵積極因素。

但此後因過去一個月美國公債殖利率重創成長型股票，亞馬遜股價回吐漲幅。

Gawrelski 寫道，如果 AWS 第三季成長穩定，華爾街將需要聽到管理層對第四季和 2024 年成長將明顯加速的說法，才能讓股價大振。

他將亞馬遜股票評為「加碼」或等同「買進」，目標價為 165 美元，較周二收盤價隱含約 28% 漲幅。

總體而言，分析師預計第三季 AWS 營收將年增 12.5%，分析師平均評級為「買進」，目標價 172.81 美元。