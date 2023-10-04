劍指SpaceX！亞馬遜Kuiper首批低軌衛星 本周五將發射升空

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Kuiper 和馬斯克的太空公司 SpaceX 本周進入競爭新階段，因為 Kuiper 第一批衛星預計周五 (6 日) 將搭乘聯合發射聯盟 (ULA) 擎天神 5 號運載火箭 (Atlas V) 進入地球低軌道。

Kuiper 是亞馬遜的低軌衛星網路服務計畫，以為全球各地沒有網路服務或網路服務不足的地方，提供高速且負擔得起的寬頻網路，直接劍指 SpaceX 的星鏈（Starlink）。

ULA 是波音公司 (BA-US) 和 Lockheed Martin (LMT-US) 合資企業，專司火箭發射業務，與 SpaceX 同為競爭。SpaceX 的獵鷹 9 號火箭具有與 Atlas V 火箭類似的能力，但獵鷹 9 號火箭可著陸並完全可重複使用。

SpaceX 創辦人兼執行長是特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)，含股票選擇權持股超過 20%，而亞馬遜創辦人貝佐斯 (Bezos) 持股約 10%，價值約 1300 億美元。

貝佐斯於 2000 年創立商業太空公司藍色起源 (Blue Origin)，比馬斯克的 SpaceX 早成立近兩年，但其發展卻一直落後 SpaceX。

藍色起源擁有商業太空旅遊業務，並與企業和政府機構簽訂一些契約，其中包含與亞馬遜簽訂 27 次 Kuiper 衛星發射協議，此外亞馬遜也與 ULA 和 Arianespace 公司簽訂發射衛星的協議，因為亞馬遜不像 SpaceX 那樣擁有自己的火箭。

藍色起源尚未實現軌道飛行，目前全球航太發射產業霸主為 SpaceX，截至 2023 年 SpaceX 已發射近 70 次軌道任務，幾乎佔全球發射總量的一半。這些發射任務半數上都是為了將自家星鏈 (Starlink) 衛星送入軌道，目前約 4800 顆星鏈衛星環繞地球低軌，為企業和個人提供基於太空的 Wi-Fi 服務。

截至 2022 年底，SpaceX 已累積了約 100 萬用戶。以最近的成長速度，到 2023 年底，用戶人數上看 200 萬，年營收至少 20 億美元，年增率約莫 100%。這塊市場大餅顯然同樣吸引亞馬遜進駐，但目前基於太空的 Wi-Fi 獲利能力目前尚不清楚。

據估計，SpaceX 每年營業獲利可達數十億美元，但這來自星鏈和發射業務的結合。包含這兩項業務後，SpaceX 今年銷售額可輕易達到 80 億美元或 90 億美元，但該具體數據並未得官方證實，SpaceX 未公開披露，也未回應置評請求。

這樣的營業獲利可能不足以推動亞馬遜，但亞馬遜本質喜歡涉獵多種領域且角逐產業霸主，例如電商領域、雲端運算領域等。亞馬遜第二季營收 1340 億美元中，約莫 220 億美元就來自雲端運算 AWS。亞馬遜或許也希望打造像 AWS 一樣壯大的太空業務，直接和 SpaceX 對決。

亞馬遜周二股價下跌 3.66%，收每股 124.72 美元，今年迄今股價仍有 48% 漲幅，而過去 12 個月，亞馬遜股價上漲約 9%。